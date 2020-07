Ny uthavnsbebyggelse på Skogsøy/Buøy

Vis mer

På Underøy ble det i sin tid etablert en ny uthavnsbebyggelse av meget god kvalitet både når det gjelder plassering, utforming og materialbruk. Området var urørt og med svært lite bebyggelse som helhet på hele øya. Likevel valgte gamle Lindesnes kommune å gi tillatelse til en ny uthavnsbebyggelse for fritidsbruk.

Hva med å etablere noe lignende i Mandals skjærgård, nærmere bestemt på Skogsøy/Buøy?

I disse koronatider er etterspørselen etter både hytte, båt- og sjøliv svært ettertraktet. Innenlandsturisme brer om seg og det er svært positivt for landsdelen og for landet som helhet. En nyetablering av en ny uthavn burde være både positivt og attraktivt for Mandal som sådan.

Området fremstår i dag som urørt, men blir aldri brukt. Det kan nok være at mange mener at denne delen av øya fortsatt bør være fri for bebyggelse, likevel må det være lov å fremme noen nye tanker og ideer.

For å illustrere hvordan fremtiden kan bli for Skogsøy/Buøy så har undertegnede manipulert inn bilder av uthavnsbebyggelsen på Underøy. Da får man en formening om hvordan området kan fremstå en eller annen gang i fremtiden.

Lill Tony Larsen Ramvik, Frp-medlem