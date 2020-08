Et trygt og godt skolemiljø er felles ansvar

Rektor Anette Stray ved Frøysland skole tok godt imot førsteklassingene, selv om hun ikke kunne håndhilse på dem på grunn av smittevern. Vis mer Monica Gyberg Nielsen

– Jeg håper vi sammen kan jobbe for å sikre at vi her i Lindesnes får et trygt, godt og mobbefritt oppvekstmiljø for våre barn, skriver ordfører i Lindesnes Even Tronstad Sagebakken i dette debattinnlegget.