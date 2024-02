I dagens samfunn er det avgjørende å skape en skole der alle barn og unge får den beste utdanningen og støtten de trenger for å lykkes. Utdanning er nøkkelen til fremtiden, og i Høyre forstår vi viktigheten av dette. Målet vårt er klart: Ingen skal gå ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Men å stille krav handler om mer enn bare regler – det handler om å vise omsorg og bry seg om hver enkelt elev. Når vi snakker om å stille krav, handler det også om å anerkjenne lærernes viktige rolle i å forme fremtidige generasjoner. Å sette krav til lærerne handler ikke bare om å kreve mer, det handler også om å øke statusen til læreryrket. Gode lærere er avgjørende for elevenes læring og utvikling, og derfor vil vi fortsette å arbeide for å gi dem den støtten og anerkjennelsen de fortjener. Gjennom planer er det viktig å stille strenge krav til både elever og lærere. Opprettholdelse av fraværsgrensen og tilrettelegging for utfordringer som passer elevers faglige nivå er viktig. Samtidig vil vi styrke skolenes plikt til å gi ekstra oppfølging og intensiv opplæring til elever som henger etter i lesing, skriving og regning. Vi vil også sørge for å gi lærerne den støtten og veiledningen de trenger for å lykkes i sitt arbeid. Investering i etterutdanning og kompetanseheving for lærere vil være en prioritet, slik at de kan møte de stadig nye utfordringene i skolen. Det er også viktig å arbeide for å skape en skolekultur der lærere føler seg verdsatt og respektert for sitt viktige arbeid. For oss i Høyre handler det om å skape en skole der kunnskap og omsorg går hånd i hånd. En skole der krav settes fordi vi bryr oss – om hver enkelt elev, om skolens fremtid og om samfunnets fremtid. Johannes Strømberg Kommunestyrerepresentant for Høyre i Lindesnes