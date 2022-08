– Naturen er et mye, mye mer komplisert system enn sjakk. Der har man funnet på at man skal bare ta hensyn til en brikke, nemlig CO2, skriver Petter Kvinlaug i dette debattinnlegget.

Mange kan spille sjakk. Det er et komplisert spill. Noen er flinkere enn andre. De som er flinke vet at man kan ikke bare ta hensyn til en brikke. Det er brikkenes posisjon i forhold til hverandre som betyr noe. Det er et multivariabelt system. Hvis du bare tar hensyn til en brikke, taper du!

Naturen er et mye, mye mer komplisert system enn sjakk. Der har man funnet på at man skal bare ta hensyn til en brikke, nemlig CO2.

For de som kan tenke litt, ser man straks at dette må være feil. CO2 er et næringsstoff for naturen. Det inngår i en balanse som naturen regulerer selv!

Det vi mennesker kan gjøre noe med er miljø. Slipper vi ut giftstoffer i naturen vil vi ødelegge den. Vi så på 70-tallet at laksen forsvant i elvene våre. Det var på grunn av stort utslipp av SO2, som i sin tur ga sur nedbør. SO2 er ikke noe næringsstoff i naturen, men en gift! Laksen tåler litt surt vann, men problemet var at surere vann oppløste mer aluminium i steinene. Dette satt seg i gjellene på laksen, og den fikk ikke puste. Det var grunnen. Dette fant vi ut av og fikk laget renseanlegg for utslipp av SO2. Nå er laksen tilbake!

Et annet problem er plastforurensning. Plasten brytes ned til mikroplast og er skadelig for dyr, planter og mennesker. Dette kan vi gjøre noe med. Klimaet har alltid endret seg, og det kan vi ikke gjøre noe med!

Så har politikerne hengt seg på den ene variabelen, nemlig CO2. De avgiftsbelegger et næringsstoff som ikke ødelegger naturen. De prøver å finne beviser for det, men de klarer ikke. Det blir som å bevise at en brikke i sjakk er den viktigste. (Vel, det er jo det, men du kan ikke vinne med bare å flytte på kongen!) Denne uvitenheten har ført til høye olje-, gass- og strømpriser. Mange får økonomiske problemer på grunn av dette. Når skal politikere som har bestemt dette stilles til ansvar?

Petter Kvinlaug