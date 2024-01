En liten kommentar til Sonja Vicktoria Revheim, og innlegget «Hva skjer med oss på Orelunden?». Jeg må si at det er trist å lese at kommunen ikke allerede er i gang med en helhetlig plan for dere beboere på Orelunden nå som helsehus skal bygges.

Det vil si, de er nok i gang. Og i så måte er det fælt at de ikke informerer eller tar dere med i planlegging av deres egen fremtid.

Nå kan ikke jeg så mye jus, men en ting vet jeg. Kommunen er forpliktet til å følge FN-konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i og med at Norge som nasjon har skrevet under på denne traktaten. Denne kan leses på regjeringens sider.

Jeg vil anbefale dere å lese nøye gjennom denne, og da spesielt artikkel 19, som jo går rett inn på kjernespørsmålene dine. Jeg må understreke at dette er rettigheter dere har uavhengig av kommunens økonomi.

En løsning kan jo være at dere det gjelder i fellesskap går sammen om å bygge et privat bofellesskap som kan fylle behovene deres. Jeg vil tro at dere vil stille sterkt i forhold til husbank og diverse tilskudd slik at dette blir økonomisk forsvarlig for hver enkelt av dere. Og et privat initiativ tar gjerne mye kortere tid enn det offentlige som jo gjerne bruker lang tid.

Lykke til uansett. Så et ord til kommunen: Skam dere!

Audun Steen