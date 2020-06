Jeg er glad jeg ikke er tilsynslege på Mandal Sykehjem i dag

Jeg leser i dagens Lindesnes avis om ekteparet Myrseth som endelig får se hverandre, etter ukers isolasjon. Og så får de ikke ta hverandre i hendene eller gi hverandre en «hold pusten klem».

«Koronaregler» må selvsagt overholdes nøye, men hvor nøye må en egentlig være i hvert enkelt tilfelle? Myrseths synes å være fornuftige og lovlydige. Men så er det dette med følelsene da, selv etter 62 års godt ekteskap. Da er en «ufrivillig skilsmisse» tung å bære.

Medisinen er et «flytende fag» hvor det ikke gjelder et «enten eller» eller et «både og», ingen ting er eksakt.

Det gjelder «å bruke haue», «sunt bondevett» og finne «Den gyldne middelveg». Det jeg kaller «legekunst» ved siden av «legevitenskap».

Hvis Myrseth blir møtt i døra av en pleier når han kommer på besøk, geleidet inn i minst en meters avstand, inn på sin kones rom, vasker og spriter sine hender, og kona like så, da tror jeg faren ved fysisk kontakt i kjærlighet, er svært minimal.

Og selvsagt den samme prosedyre når han må gå hjem.

Men jeg er en eldre lege, gått ut på dato, så ha meg unnskyldt.

Øivind Robert Holanger