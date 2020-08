Leserinnlegg fra velforeningen på Omlandsneset

Den 21. juli står det å lese i Lindesnes avis at velforeningen fremsetter en rekke

uriktige påstander om forholdene på Omlandsneset.

Hvem som kan påberope seg eiendomsretten til kjettingen over veien, og

utleggelse stein på gangstien/veien, er en fullstendig avsporing av hva denne

saken faktisk dreier seg om. Velforeningen besitter dokumentasjon fra perioden 2017 og 2018 hvor velforeningens tilkjørte stein blir fjernet, vi besitter også bildedokumentasjon av kommunens utsetting av barrikader, hvor kommunen med fysisk stengsel signaliserte meget tydelig at motorferdsel ikke er tillatt.

På vedlagt bilde brukt av Lindesnes avis den 12.mars 2016, kan det telles hele 9 hengelåser på den omtalte kjettingen. Dette må jo for omverden fremstå nærmest komisk. Jeg kan opplyse at det er velforeningen som til stadighet har måttet sette på disse hengelåsene, etter at Øksnevad og Eikså klipper de med avbitertang for å bedrive sin ulovlig motorferdsel i utmarksområdet.

Dette dokumenterer at velforeningen i årevis har måttet ty til aktive tiltak for å få slutt på den ulovlige ferdselen. Øksnevad hevder i sitt leserinnlegg at det er han som grunneier som har plassert kjettingen, og denne steinen, nettopp for å hindre uønsket motorferdsel fra omgivelsene. Undertegnede blir en smule forvirret. Vi har aldri opplevd at ulovlig motorferdsel fra omgivelsene er noe problem. Det er Eikså og Øksnevad som her utgjør, og er selve problemet.

Dette er jo verre enn å la bukken passe havresekken. Poenget er at Øksnevad og Eikså ikke kan ta seg inn i dette området med bil, selv om de er grunneiere av et friluftsområde. Det er strengt forbudt, og er hjemlet i lov om motorferdsel i utmark, av reguleringsplanen, og nå senere stadfestet i vedtak av Fylkesmannen.

Øksnevad opplyser at han er opptatt av universell utforming og at alle uansett alder og funksjonsevne skal ha tilgang til hyttene sine. Det kan opplyses at velforeningen har ingen innvendinger til at det skal være mulig for nødetater å seg inn til dette området, men at et sårbart, naturvakkert kulturlandskap i 100-metersbeltet skal måtte akseptere motorferdsel med de inngrep det utgjør for at noen få hytteeiere skal sikre muligheten for bruk livet ut, ikke av sine boliger, men av sine hytter fremstår ikke samfunnsgagnlig, og i dette tilfelle direkte lovstridig da slik bruk ikke tillates av reguleringsvilkårene.

Øksnevad har aldri fått noe medhold av Mandal kommune om at noe ytterligere tilbakeføring av vei ville komme i konflikt med gamle rettigheter. Dette er kontrollerbart og jeg oppfordrer Lindesnes avis til å rette en henvendelse til kommunen for få det verifisert. Hvordan de mener at de kan ta seg ned til sine hyttene uten å bryte fylkesmannens vedtak om at motorferdsel skal opphøre, er ikke til å forstå. Bilen til Åge Eikså som vist i avisens oppslag 17.06. har måttet benytte deler av den veistrekningen Fylkesmannen stengte for å kunne parkere der hvor bilen stod.

Velforeningen har aldri klaget på den midlertidige anleggsveien. Anleggsveien er omsøkt og innvilget av kommunen, noe velforeningen ikke har hatt noen innvendig til.

Det kjøres over kulturminne og regulert sti. Øksnevad og Eikså har pt. ingen

kjørerett med bil. De rettighetene bestrides å ha noen gang eksistert, men det

konstateres i alle fall at de lykkes ikke å få med kjørevei i reguleringsarbeidet når planen var på høring, og dermed er de påståtte rettighetene tapt i dag. I stedet for å stevne kommunen for det de påstår er en ulovlig reguleringsprosess, hvor de urettmessig skal i følge Øksnevad ha tilsidesatt gamle erverve rettigheter, er det verd merke seg, at de velger å heve seg over plan og bygningsloven, og reguleringsplanen og anlegge vei og bedrive motorferdsel stikk i strid med gjeldende regelverk. Dette kan ikke karakteriseres på noen annen måte enn at det er det groveste selvtekt.

Postveien er ren oppdikting. Det finnes en postvei i dette området ja, men definitivt ikke der dagens motorferdsel bedrives. Vi oppfordrer med dette Øksnevad å fremlegge dokumentasjon på betegnelsen postvei, men om det så skulle være en historisk rett til motorferdsel så har de ikke lykkes å føre den inn i dagens plan ref. resonnementet over.

Det må tillegges at Øksnevad og Eikså ikke er de eneste grunneiere til det aktuelle sameieområde. Jeg kan opplyse at advokat Ulf-Einar Staalesen, som har hatt hytte på Omlandsneset i flere år før Øksnevad og Eikså kjøpte hytter, hadde et personlig vennskapsforhold med de tidligere amerikanske grunneiere. Han besøkte dem i USA atskillige ganger og ferierte også sammen med dem.

Gjennom sitt vennskap med amerikanerne fikk han tilbud om å kjøpe resten av Omlandsneset, det som ikke allerede var utlagt til boligfelt. Advokat Staalesen foreslo imidlertid at eiendommen skulle kjøpes av flere i fellesskap, i alt 7 personer heriblant Eikså og Øksnevad, noe amerikanerne syntes var helt greit.

Kontraktsdokumentene ble deretter utarbeidet av advokat Staalesen i samråd med selgernes amerikanske advokat. Staalesen har bred juridisk kunnskap (har bl.a. prosedert flere saker for Høyesterett) og er overhodet ikke i tvil om at den kjøring Eikså og Øksnevad, eventuelt andre, foretar på det utlagte friareal, er klart ulovlig. At kjøring på området er klart ulovlig har partene vært meget godt kjent med.

Kort tid etter at konsesjon for salg av eiendommen var gitt, på et tidspunkt da det ikke var noen kjøring på området, fremmet Øksnevad den 30.05.09 søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for fradeling av parseller og opplyste da til Mandal kommune: «Formålet med søknaden innebærer – ingen endringer i forhold til dagens bruk og vil heller ikke medføre en bruk av parsellene som er i strid med plan og bygningsloven eller dens formål».

Pr. i dag er Staalesen grunneier til sameiet på Omland sammen med Eikså og

Øksnevad. Øvrige kjøpere av eiendommen har fått utlagt avgrensede parseller. På grunn av Staalesens inngående kjennskap til eiendommen, og ikke minst

forutsetningene for salget, har han i lengre tid vært bidragsyter til kommunen samt uten unntak gitt velforeningen støtte og medhold i foreningens reaksjonen på den urett som begås ved bilkjøring i det regulerte området.

Avslutningsvis vil jeg ytre en personlig kommentar. Øksnevad beklager at

undertegnede ikke fremstår sannferdig og fremsetter fakta. Han synes det er

beklagelig, da mitt engasjement har bidratt til å gjøre dialogen mellom grunneier og velforeningen vanskelig. Jeg tenker at Øksnevad muligens ikke selv besitter løsningen på hvordan man kan føre en god og konstruktiv dialog, når han selv opplyser at hans svar på uoverensstemmelser i dette området er å saksøke tre av beboerne.

For Omlandsneset velforening

Veikomiteen

Jøran Flakk