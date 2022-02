Debattinnlegg

Mandal og Kristiansand Havn ble for ett år siden samordnet i et interkommunalt selskap. I styret sitter tre politiske representanter fra Mandal Havn, som et klart mindretall.

I forarbeidet til dannelsen av det interkommunale selskapet ble det utarbeidet en rapport med oversikt over fordeler og ulemper. Rapporten ble utarbeidet av Hr. Schreck som hadde riktig kunnskap om havnedrift.

På basis av erfaring fra andre relevante havner å sammenligne seg med, som Amsterdam og Rotterdam, så man overhodet ingen negative konsekvenser, bare positive. Selv etter at mulige negative konsekvenser ble etterspurt, var det ingen.

Utgangspunktet for Mandal var hovedsakelig at Kristiansand Havns størrelse også ville være positiv for Mandal Havn og utviklingen av Strømsvika. Mandal Havn ble ansett å være for liten til selv å kunne stå for utviklingen. Likedan var det en klar forutsetning om at ny havn i Mandal skulle gi en betydelig mengde arbeidsplasser. Mandal Havn var spesielt klar på at container havn IKKE var av en slik art. Metallbokser som skal lastes på og av skip gir veldig få arbeidsplasser i forhold til arealbruk.

Nå ser vi at Fremskrittspartiet i Kristiansand, som var med og sikre flertall for flytting av containerhavna til Kongsgård/ Vige, har ombestemt seg. Store protester fra de som blir berørt av støy og andre ulemper gjør at de heller vil flytte containerhavna til Strømsvika.

I Fædrelandsvennen kan vi nå se en etter en i Kristiansand som vil kvitte seg med støy, containere og giftige gasser. Alt dette kan sendes til Mandal og Strømsvika! De tre styrerepresentantene fra Lindesnes kan få sin fulle hyre med å holde på de opprinnelige planene. Det interkommunale samarbeidet skulle føre til arbeidsplasser og ikke til videre forsøpling av miljøet.

Det sies at det ikke kommer støy fra Strømsvika. Da har man ikke lyttet hverken i Hålandsheia eller på Tregde. Samt at alle vet at det bråker i Kleveåsen.

Nå søkes det om videre utvidelse av steinørkenen med enorme arealer på Jåbekk Syd og nedskyting av fjellet ved Natoanlegget. Avgjørelsen må tas hurtig sies det. All tidligere erfaring tilsier at vi bør tenke oss om flere ganger. Kristiansand har flertall i IKS styret, men politikerne i Mandal har kontroll på regulering. Derfor må vi nå ta oss god tid til skikkelige konsekvensanalyser. I særdeleshet mht hva dette vil bety for vår vakre by Mandal. Hva det vil bety for naboer, båtliv, friluftsliv, hytteliv og turisme. Vi må spørre oss selv hva som gjør Mandal så attraktiv. For meg er svaret et hyggelig bysentrum, nærhet til naturområder som Furulunden og Hålandsheia og selve juvelen - skjærgården.

Kanskje skal vi sørge for tilfredsstillende infrastruktur før vi ødelegger skjærgården basert på luftige drømmer. Vi vet at det er liten reserve i kraftoverføring til Mandal. Den som trenger mye kraft kan i dag ikke slå seg ned her. Da kan de påtenkte luftige arealer bare brukes til lager og lettere produksjon. Hvilke rekkefølgekrav skal legges på utbygger mht kraft, veier, sykkelstier etc. Utfordringene med sykkelvei til Gismerøya har vist hvor umulig det er å komme i ettertid. Et sentralt spørsmål blir hvordan prioriterer vi mellom det nye Mandalskrysset og Mandal Havns områder.

Kanskje var det helt feil å legge et industriområde langt ute i skjærgården, og kanskje bør Nato-området omreguleres til LNF-område slik det var for ti år siden.

Det drømmes om ny aktivitet pga utbygging av havvind og at vi trenger å være med på virksomheten. Men vi må ikke legge oss flate og landet vårt i ruiner for den muligheten. En gradvis utvidelse i takt med behov holder i massevis. Per i dag har vi store områder som er påbegynt. Disse vil alene gi et betydelig areal om vi tillater at de blir ferdigstilt, uten å påbegynne nye ødeleggelser og uten å ta imot det Kristiansand ikke vil ha.

Mitt råd til politikerne i Lindesnes er å ta seg tid til å tenke seg om og til grundige konsekvensanalyser. I forhold til de «skyte- og steingale» trenger vi alternative vurderinger. Det fortjener våre barn og barnebarn.

Karen Bordevich Nøsted