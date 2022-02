Leder i transportkomiteen på Stortinget, Erlend Sande fra Senterpartiet, ønsker å stryke en rekke prosjekter som er vedtatt i Nasjonal transportplan (NTP), ifølge et intervju med NRK.

Vi er bekymret for at E 39 Kristiansand – Sandes ikke får sammenhengende firefelts vei. Sp/Ap regjeringen, sammen med SV ser ut til å ville nedskalere prosjektene. Vi mener dette er et veldig dårlig signal til vår landsdel.

Vi har jobbet for en ny og fremtidsrettet vei i flere tiår og ser nå at den står i fare. Pengene skal brukes andre steder i landet. En god vei er et av de viktigste bidragene for å knytte regioner tettere sammen, utvide bo- og arbeidsmarked, få ned ulykkene, skape vekst og utvikling, og å få både folk og varer trygt og fort nok frem.

En av de fremste samferdselspolitikerne fra regjeringen rokker nå ved hele Nasjonal transportplan. Det skaper usikkerhet og kan forårsake utsettelser for helt nødvendige samferdselsprosjekter.

Da Stortinget behandlet Nasjonal transportplan våren 2021 var det bred tilslutning til prosjektporteføljen som lå inne i Solberg-regjeringens forslag. Det er en realistisk, men ambisiøs transportplan som ser Norge og alle transportløsningene under ett. Å gå bort fra dette nå, skaper stor usikkerhet for viktige prosjekter i hele landet og rokker ved den forutsigbarheten som er viktig i samferdselspolitikken.

Sande fra Senterpartiet ønsker å kutte ned på store motorveiprosjekter. Det er moderne infrastruktur, spesielt langs kysten, som skal frakte mennesker og varer trygt frem.

En nedskalering er dårlig nytt for folk og næringsliv !

Ingunn Foss,

stortingsrepresentant , Høyre Vest-Agder