Skam deg rådmann som sitter og foreslår innsparingstiltakene, og dere politikere som stemmer for disse distriktsfiendtlige forslagene.

Skal vi ikke kunne leve utenom sentrum lengre? Jeg tenker på forslaget om å omgjøre kommunale veier til private veier.

Hvordan skal folk klare å betale for brøyting og veivedlikehold selv, folk som gjerne har flere hundre meter med kommunal vei? Skal ikke de ha samme rettigheter selv om de bor litt grisgrendt? Hvorfor ikke kreve betaling for vei vedlikeholdet av de som bor i byggefelt, her er mange å dele utgiftene på, har rådmann vurdert dette?

Eller gjøre Mandals gater private? Er det rett at noen folk skal ha gratis vei utenfor gårdsplassen sin mens andre ikke? Vi betaler alle skatt til kommunen.

Og så til slutt må jeg bare ta opp forslaget om å redusere valgdistriktene, nok en gang vi i distriktene som får lengre vei å kjøre. For min del 70 minutter i bil tur/retur til valglokalet, lite gjennomtenkt med tanke på miljøet vil jeg si. Dette vil bare føre til at flere lar være å stemme for det blir et tiltak å komme seg til valgurnene, kanskje spesielt eldre som ikke liker å kjør langt. Og igjen de fleste taperne kommer fra distriktet.

Nå håper jeg at politikere våkner og ser at vi har en langstrakt og stor geografisk kommune med mange veier som folk er avhengige av.

Vi har en rådmann som er på ville veier!

Jan Martin Sandland