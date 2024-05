Den gang Norge var et fattig land, før oljeeventyret begynte, bygde staten veier, jernbane, flyplasser og tilrettela for ferjetrafikk. Staten bygde kraftlinjer over de umuligste fjell, forserte fjorder og fikk strøm til de tusen hjem. Det kostet ikke menigmann noen ting, foruten inntektsskatt – den gang Norge var et fattig land.

I dag smykker vi oss med at vi er et av verdens rikeste land. Allikevel brukes det i forhold til behovet, lite penger på å fornye og utvikle nødvendig infrastruktur – og når det gjøres, er det innbyggerne som må betale brorparten.

Nå som vi har fått motorvei mellom Kristiansand og Mandal på 40 kilometer er bompengesatsene på den strekningen omtrent lik høye som hele strekningen med motorvei mellom Kristiansand og Drammen, på 320 kilometer. En strekning som er åtte ganger lenger, koster det samme. Jeg kan ikke engang forsøke å forstå kalkylen her, men registrerer at å kjøre motorveien Mandal – Kristiansand er for dyr å kjøre for en minstepensjonist som meg. Har jeg ærend i Kristiansand, kommer bompenger innen byen i tillegg, og alle vet hva Frp mener om bompenger.

Det er interessant å se i Lindesnes avis at avdelingsleder for forvaltning, drift og vedlikehold av vei i Agder, Ann Inger Fidjestøl, nå plutselig sier at de i løpet av året regner med å måtte stenge gamle E39 mellom Mandal og Søgne på grunn av fare for at steinblokker så store som campingvogner kan rase ut i veien – så sant ikke flere kjører motorveien.

Den er ny for undertegnede. Argumentene har tidligere vært ulykkesbelastning, vogntog som står fast vinterstid og stenger trafikken fordi de ikke kommer opp de bratte bakkene og annet, altså ulykker og dårlig fremkommelighet. At det med svære steinblokker kommer nå, kan nesten ikke oppfattes som annet enn en trussel, skremselspropaganda. Vi skal skremmes til å kjøre den nye motorveien. At de på den måten lager ris til egen bak, forstås ikke av de som ser på verden med øynene til onkel Skrue, i kroner og øre.

Det er nok flere enn meg som allerede har tenkt tanken – å vende blikket vestover når det skal handles eller man bare vil å ta seg en tur. Det blir ikke flere biler som kjører den nye motorveien av at Lyngdal blir det foretrukne sted å handle. En slik mulighet bør absolutt bomselskapene på Agder og fylket ta med i betraktningen når de vurderer å gjøre livet vanskeligst mulig for de som ikke lever i overflod. Apropos, Tesla setter ned prisen på sine biler for å selge flere. Noe å vurdere?

Hvor ble det av samfunnsoppdraget med å bygge ut og utvikle? Hvor er det blitt av samfunnsansvaret med å tilrettelegge for folk, handel og industri? Vil man slutte å bygge ut og utvikle fordi brukerne av infrastrukturen går konkurs og ikke har penger til å betale med?

Og hva er vitsen med å være rik når evnen til å innfri var større som fattig?

Jeg bare spør …

Anne Lund Sjøstrand

Lindesnes Frp