I løpet av de 25 årene vi har hatt hytte på Tofte har vi opplevd at området nedbygges mer og mer for hver gang vi reiser til Sørlandet. Hver gang vi dra nedover til Tyskland igjen – der vi bor – sier vi til hverandre: «Hvis dette fortsetter vil Mandal en dag våkne og oppdage at naturen er forsvunnet. Hva gjør folk da?»

Vårt inntrykk har vært at næringen i Agder vinner nesten alltid og at resultatet er svært stygt og lite bærekraftig. Det som allerede ble nedsprengt i løpet av 25 år er ikke engang fult utnyttet enda. Næring og arbeidsplasser er viktig for at folk i kommunen skal ha det godt. Det bor folk rundt Sodevika, i Homsvika, på Omland, på Tregde, på Skjærnøy som bidrar sterkt til næringslivet i Lindesnes og som derfor fortjener å ha det godt. Om det blir stemt ja til nedsprenging av Sodevika vil de som bor i Homsvika miste alt, uten at det engang er avklart hvordan de skal kompenseres.

Grønt skifte og null utslipp kan også bety: La Sodevika leve, la steinen og dermed en ikonisk skjærgård bli som den er, la en utrolig vakker og verdifull skog stå og vokse videre, la matjorden være til nytte der den ligger, skjerp kravene på minimering av støy, støv og vond lukt som kommer fra de allerede etablerte bedriftene og finn på andre, mer kreative og bærekraftige næringsløsninger enn de to prosjektene Sodevika og Jåbekk Sør. Slutt å se bare på potensiell næring og vekst og prøv å begripe naturens egenverdi i dette landet som er så berømt for naturen sin. Hvis folk skal ha det godt og fortsette å bo i en kommune må de ha ro og ren luft for å regenerere seg etter en lang arbeids- eller skoledag. De må ha muligheter for å slappe av i en mangfoldig natur, i nærheten av der de bor.

Kjære politiker, snu nå før dere må snu dere og se på hva dere har ødelagt. Bare de siste 25 årene har vært skremmende nok.

Ingrid (Oddsen) Gürtler og Christoph Gürtler, hytteeiere på Tofte