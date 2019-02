I Lindesnes avis den 4. februar leser jeg om ungdom som vil markere at klimaproblemet må gjøres noe med, og det nå. Det nytter ikke med ord og gode forsett. DET ER FLOTT AT UNGDOMMEN ENGASJERER SEG OG TAR TAK I VERDENS STØRSTE UTFORDRING.

Hva er klimaproblemet? Jo, jordas temperatur har i løpet av 100-150 år økt med ca. 1°C, og temperaturen fortsetter å øke. FNs klimapanel kom i høst med en rapport som sier at vi må gjøre alt for å unngå at temperaturen stiger med mer enn 1,5°C. Økning over 1,5° C vil kunne medføre katastrofe for jorda.

Hovedårsaken til temperaturstigningen er høyt innhold av CO2 i atmosfæren og det skyldes hovedsakelig vårt (verdens) forbruk av fossil energi (kull, olje, gass). Denne energien brukes i hovedsak i forbindelse med transport og produksjon av elektrisk strøm. FNs klimapanel sier at vårt (verdens) utslipp av CO2 må reduseres til halvdelen av nåværende utslipp innen 10-12 år. Det vil innebære at transport (lufttransport, skipstransport og biltransport) må halveres, og produksjon av elektrisk kraft må reduseres betydelig. (ca. 1/3 av elektrisk kraft er produsert av atomkraft, vann, vind og sol, og ca. 2/3 er produsert av fossil energi).

For en ungdom som ikke har opplevd siste verdenskrig og virkelig trange tider tror jeg det er vanskelig å forestille seg hvordan samfunnet kan bli

Er det mulig at vi/verdens befolkning og ledere klarer å gjennomføre det FNs rapport sier? Resultatet vil i så fall bli en helt annen verden med vesentlig mindre reising og transport, og mindre bruk av energi. For en ungdom som ikke har opplevd siste verdenskrig og virkelig trange tider tror jeg det er vanskelig å forestille seg hvordan samfunnet kan bli, men alternativet, dersom vi ikke følger FNs rapport er nok vesentlig verre. Tenk igjennom de praktiske realiteter. DET ER FLOTT AT UNGDOMMEN TAR INITIATIV. DET ER DERES FREMTID. LYKKE TIL!!!

Arthur Berntsen