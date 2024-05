Fra 2006 fram til i fjor samlet Kreftforeningens innsamlingsaksjon (tidligere Krafttak mot kreft) inn over 470 millioner kroner til kreftsaken. I årets innsamlingsaksjon har vi toppet givergleden med ytterligere 36 millioner kroner – og passerer dermed en halv milliard fra det norske folk! Det er bare helt fantastisk!

Kreftforeningen innsamlingsaksjon er vår årlige innsamlingsaksjon som foregår i mars. En stor andel av våre innsamlere i Agder er russ som gjennom «alle år» har engasjert seg og gått fra dør til dør med bøsse. Så også 2024-kullet, som har fulgt opp den gode tradisjonen over hele fylket. I år ble den gamle bøssa erstattet med VIPPS-nummer og QR-kode, og russen har stått på for å samle inn penger til kreftsaken. For mange er dette en hjertesak som betyr mye, og vi i Kreftforeningen er imponert over den enorme innsatsen som er lagt ned.

Mandal videregående skole har igjen gjort en fantastisk innsats for Kreftforeningens innsamlingsaksjon. De har arrangert julemesse, flaskeinnsamling, russerevy, ulike utfordringer, kakesalg og gått fra dør til dør. For det enorme engasjementet vant de en av Kreftforeningens kåringer for beste komitéarbeid. Alt i alt har de samlet inn den svimlende sum av 430.081 kroner. Dette er helt rått, og vi er så takknemlige!

Lindesnes Kreftforening har også hatt sin årlige basar til inntekt for kreftsaken. Foreningen har siden 2005 bidratt med 1,5 millioner kroner til Kreftforeningen og kreftforskning, og kommer med en stor donasjon også i år. Tusen takk!

Ingen går gjennom livet uten å bli berørt av kreft, enten som kreftrammet selv eller som pårørende, venn, kollega eller annet. Det er brutalt, men sant. Hver dag får over hundre mennesker i Norge en kreftdiagnose. Heldigvis overlever stadig flere, men samtidig øker antallet som blir syke. Vår største frykt er å miste dem, vårt største ønske er at de skal få så god behandling at de blir helt friske. I dag vet vi at kreftsvulster er like forskjellige som personene som rammes. Det avgjørende for valg av behandling er derfor ikke lenger bare hvor i kroppen svulsten befinner seg, men dens unike egenskaper og genetiske fingeravtrykk.

For å skreddersy behandlingen til hver enkelt pasient behøves en gentest så tidlig som mulig etter at kreften har spredt seg. Da vil flere få lengre, gode liv. Det er dette Kreftforeningens innsamlingsaksjon har handlet om i år og vil handle om også de neste tre årene.

Vi er ydmyke og takknemlige, og stolte over å kunne gi pengene videre til dyktige forskere som hver dag jobber for å få flere medisiner og behandlingsmuligheter i verktøykassa. Så flere kreftpasienter med spredning kan få tilbud om en gentest og den beste behandlingen basert på resultatene. For håpet ligger i genene, og hver krone donert til innsamlingsaksjonen bidrar til dette håpet.

Tusen takk til alle som har organisert og gjennomført innsamlingen, og alle som har bidratt med penger.

Takk for at dere har støttet forskning på morgendagens kreftbehandling. Sammen skaper vi håp!

Geir O. Wehus,

regionleder i Kreftforeningen Agder