Hvor godt rustet står vi i møtet med desinformasjon og falske nyheter på nettet? I en fersk undersøkelse fra Medietilsynet sier sju av ti at de har kommet over artikler hvor de har vært i tvil om sannhetsgehalten, mens fire av ti er sikre på å ha sett falske nyheter i løpet av det siste året. Tallene viser, eller snarere bekrefter, at det er all grunn til å være på vakt mot det vi leser rundt om på nettet og eventuelt liker og deler på sosiale medier. For det er ingen konspirasjonsteori at vi er under konstant og økende angrep fra såkalte trollfabrikker. PST og E-tjenesten har plassert påvirkning fra fremmede stater høyt oppe i sine trusselvurderinger.

Affæren med Sverigedemokratenes anonyme kontoer og spredning av villedende informasjon og skittkasting mot andre partier, har gitt noen sjokkbølger i svensk politikk – og blitt en alvorlig tankevekker også i Norge. Et klassisk eksempel er russisk påvirkning av USA-valget i 2016 og massiv, intern løgnbasert desinformasjon samme sted fire år senere. Desinformasjon defineres som «systematisk og bevisst feilinformasjon». Ofte kan det arte seg som nyhetssaker hvor enkeltelementer tas ut av sammenhengen og vris for å hisse opp enkelte grupper, spre hat og forsterke motsetninger.

Formålet kan være å bryte ned den tilliten som har preget vårt samfunn – tilliten mellom folk og til myndighetene. Dette er en velkjent oppskrift på å svekke våre vestlige land, en oppskrift med nye ingredienser i det som fortsatt bare er starten på den kunstige intelligensens tidsalder. I Medietilsynets undersøkelse er det de yngste og de eldste som synes det er vanskeligst å avdekke falske nyheter på nettet. Begge funnene har nok sin forklaring.

Blant de eldste er det mange som ikke er fortrolig med nettet. Og generelt har aldersgruppen 16–24 år begrenset erfaring med kvalitetssikrede, redaktørstyrte medier; alt skjer på TikTok, YouTube og der omkring, mens Facebook fanger opp de noe mer tilårskomne. Motstøtet mot desinformasjon må settes inn på bred front, men samtidig tilpasses ulike aldersgrupper, noe Medietilsynet er godt i gang med. De store medieselskapene har utviklet gode hjelpemidler for å sjekke fakta. Men den enkelte har et ansvar for å bruke dem.