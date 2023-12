Jeg må få lov til å gratulere turistsjefen med spennende forslag til en annen utnyttelse av tomta til det gamle fiskemottaket. Jeg er enig med han om at vi har nok blokker på elvekanten i Mandal. Turisme er viktig for Lindesnes og i form av fritidsbåter er dette en form for turisme vi må legge til rette for og som i et større perspektiv er bærekraftig for både miljø og byutvikling i Mandal.

Lindesnes kommune må snarest på banen og kjøpe opp dette arealet før private investorer setter spaden i jorda for nok et investeringsprosjekt i god gammeldags mandalsk ånd. Vi må legge til rette for boligbygging, men sentrumsfasilitetene er nettopp det som gjør at folk vil velge å bosette seg i Mandal. Da nytter det ikke å ha en lakseelv omkranset av blokker som trekkplaster.

Mandal gjestehavn er kåret til årets beste havn flere ganger på og det er nettopp fordi båtgjestene kan fortøye i sentrum med kort vei til opplevelser og også et sentrumsområde de blir glad i! Hvis dette boligprosjektet virkelig blir slik som forslaget til eierne av fiskelaget legger opp til er det iallfall et dårlig valg i forhold til båtturismen. Grunnen er at fortøyning foran store boligblokker er lite turistvennlig og antageligvis ikke noe som frister folk som bor i båt om sommeren.

Før blokkene på elvebredden kommer vil det være et pågående bygningsarbeid i lengre tid som jo er kjedelig å våkne opp til om morgenen, i noe som skulle ha vært en stille og fredelig sørlandsby. Hvis dette går igjennom politisk er det å si nei takk til båtturisme og til posisjonen som Mandal gjestehavn har opparbeidet.

Vår nye havnestyreleder ser ikke ut til å ha oppdaget gjestehavna midt i byen som faktisk er den siste rest og det lille som er igjen av den engang så viktige Mandal havn som vi jo også i god tradisjonell høyre-ånd har overlatt til Kristiansand med begrunnelsen stordriftsfordeler.

Ta vare på Lindesnes havn og kjemp for hva du har kjært havnestyreleder. Den private eiendomsretten er hellig, det er kanskje riktig, men det er vi politikere som styrer og bestemmer hvordan vi vil ha byen vår. Høyre-politikk, med Ap, H og Frp i spissen ser vi resultatet av hver dag både i sentrum og i resten av kommunen.

Petter Thilesen