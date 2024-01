Jeg er helt uenig med Åshild Schmidt (H) og vil beholde boplikten slik den er. Jeg ser for meg en rekke bolighaier kjøpe flere hus og presse prisene i boligmarkedet opp og gjøre det umulig for unge mennesker å kjøpe seg sin første bolig. Mens bolighaiene tjener store penger på en kynisk og lett måte. Det vil kunne ødelegge boligmarkedet som vi kjenner det.

«Boplikt er først og fremst et norsk rettsfenomen som innebærer en plikt til at en landbrukseiendom eller et hus skal benyttes til helårs beboelse. Plikten kan være enten personlig eller upersonlig. Personlig boplikt innebærer at en bestemt person skal være bosatt på eiendommen; upersonlig boplikt krever at en bestemt bygning brukes som helårsbolig, uavhengig av hvem som bor der.»

Slik er ordlyden i loven som stadfester norsk boplikt og har fungert bra i alle år. Den politiske høyresiden, med Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet vil jo fjerne boplikten mens venstresiden vil beholde den. Ja, jeg vil beholde den og ha en rettferdig og oversiktlig boligsituasjon.

Jan Henrik Jensen