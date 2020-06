Oransje må brukes med nennsom hånd

Jeg leser om oransje, hører om oransje og diskuterer oransje. I avisen sier flere at man må være forsiktig og det er både riktig og viktig. Jeg har arbeidet med farger i flere tiår. både i reklame og som lærer på videregående og Kulturskolen i fagene tegning, form og farge. Fargelære er et komplisert fag og det er verd å merke seg at det er Goethe som står bak den siste universelle utgaven av fargelære og som det undervises i på Kunstakademiet. Når det gjelder den mye omtalte oransje fargen så er den både morsom og veldig reke. Ulempen er at den ofte brukes som bakgrunn for tekst som: Salg, halv pris, opphørssalg, etc. ikke mye kunst og kultur der altså. De taksteinene jeg ser er ikke oransje, men de to "kantarellene" er jo kreative. Men blir det for mye oransje blir det fort en visuell katastrofe. Mandal er en by i sinkhvitt, litt gammel oker og også noe Gammel Engelsk Rød. Så oransje må brukes med nennsom hånd, da vil den synes bedre også - "Less is more."

Jan Henrik Jensen

Art Di