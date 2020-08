– Historieløst om fyrvokterne på Lindesnes fyr sies opp

– Det er «historieløst» og trist å konstatere at når den ene av to fyrvokter nå slutter ved Lindesnes fyr, så blir stillingen trukket inn, skriver Vidar Kleppe, Fylkestingsrepresentant for Demokratene i Agder, i dette debattinnlegget.