Hvordan har du det – sånn egentlig?

Harald Dean i Stine Sofies Stiftelse. Vis mer Privat

– Noen sier vi ikke skal grave i andres private blomsterbed, og hvert fall ikke i komposten. Men dette handler ikke om å grave. Det handler om å bruke spørsmål som en døråpner for at mennesker skal føle seg sett, skriver Harald Dean i Stine Sofies Stiftelse om årets Verdensdag for psykisk helse.