Soroptimist International er et verdensomfattende nettverk av kvinner som arbeider for å bedre kvinners og jenters levekår lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Ved å samle kvinner i en felles appell om å ta på seg 2 ulike sko den 8. mars 2024, ønsker soroptimister i Europa å øke bevisstheten om de vedvarende globale ulikhetene som jenter og kvinner møter i hverdagen.

Fakta fra SSB viser at menn tjener gjennomsnittlig mer enn kvinner. Flest kvinner jobber i offentlig sektor, og flest menn jobber i privat sektor. Dobbelt så mange kvinner har deltidsstilling i forhold til menn og kvinner er kortere tid i betalt arbeidsliv enn menn.

Tenk deg at du «går i hennes sko»; du tjener mindre, har en deltidsstilling i det offentlige, og du har kortere opptjening i arbeidslivet enn din mannlige kollega. Sannsynligvis opplever du en forventning fra samfunnet rundt deg og kanskje familien, at du skal være hjemme (og utføre ubetalt arbeid) når barna er små. Tenk deg at det kunne vært likestilling; du og mannen tjener det samme i heltidsstillingene som dere begge har. Når barna blir født, er det enkelt også for mannen å ta foreldrepermisjon. Dere opplever økonomisk likeverdighet og like karrieremuligheter, og ikke en økende forskjell i lønn og muligheter etter hvert som årene går.

Kvinner over hele verden, i Europa og i Norge, opplever økonomiske utfordringer eller rett og slett fattigdom. Fattigdom kan avskaffes hvis kvinner likestilles i arbeidslivet og samfunnet – lik lønn for likt arbeid, og betalt arbeid fremfor ubetalt arbeid.

I 2024 fokuserer vi på at kvinners deltakelse i politikken kan forandre politiske beslutninger, styrke arbeidet med å avskaffe fattigdom og fremme overgangen til et mer humant samfunn, kombinert med utviklingen av en bærekraftig økonomi.

FN har uttalt: «Likestilling er ikke bare en grunnleggende rettighet, men også en nødvendig grunnmur for en fredelig, velstående og bærekraftig verden.»

Anbefalingene og konklusjonene fra FNs kvinnekommisjon, som finner sted i mars hvert år i New York, sier at likestilling og styrking av alle jenter og kvinners bidrag til klima- og miljøbevissthet, kan føre til bedre politikk og handlingsplaner, og redusere risikoer for miljøkatastrofer (2022). Innovasjon og teknologisk endring, krever at utdanning for en digital tidsalder må være likestilt, slik at jenter og kvinner kan påvirke utviklingen (2023).

Kvinner utgjør 50 % av verdens befolkning. Likevel har nesten halvparten av denne befolkningen ikke tilgang til de samme sosiale eller sivile rettighetene, utdannings- eller yrkesmulighetene, eller er ofre for kriminalitet på grunn av sitt kjønn.

Mandal Soroptimistklubb støtter det lokale 8. mars arrangementet og deltar på markeringen i Buen kulturhus.

Vi oppfordrer alle til å støtte kampanjen «Gå i hennes sko – krev likestilling for jenter og kvinner.» Ta på deg ulike sko 8. mars og delta på årets markering i Buen kulturhus!

På vegne av Mandal Soroptimistklubb

Torill Hinna,

president