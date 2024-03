På oppdrag fra TT Anlegg har Mandal dykkerklubb foretatt en undersøkelse i Strømsvika og kommet til en annen konklusjon enn hva Naturvernforbundet avdekket i mai i fjor.

Vår filmsnutt fra det indre området av Strømsvika ble vist i kommunestyresalen under Verdens Miljødag i juni i fjor. Der fremsto bunnen og steinfyllingene uten vegetasjon eller annet liv, og sedimentprøven viste 98 prosent silt, ikke organisk materiale. At dykkerklubbens undersøkelser viser et annet bilde med vegetasjon og fisk er jo en god nyhet, om det skulle være fra samme lokalitet.

Det kan indikere at våre anstrengelser når det gjelder å få på plass oppsamlingstiltak, har virket med redusert avrenning fra industrivirksomheten, og at tilgroing i noen grad har skjedd. Med bakgrunn i de ulike resultatene, vil Naturvernforbundet foreta nye undersøkelser der dette ble gjort i juni i fjor.

Imidlertid kan det ikke være noen tvil om at industrivirksomheten på kaiområdet har medført betydelig forurensing på kaiområdet med avrenning til Strømsvika. Den omfattende tilgrisingen på kaiområdet som Naturvernforbundet har møtt flere ganger, er godt dokumentert med fotografier, herunder misfargede belter i sjøen.

På et generelt grunnlag minner vi om at tilgroing av sjøbunn er et voksende problem på Agderkysten og overgjødsling er en av årsakene til dette. «Lurv» er betegnelsen på lange trådformede alger som vokser på sjøbunn, tang og tare og som dermed reduserer lystilgang og fotosyntese. Avrenning fra mellom annet masseuttak og industriproduksjon av stein er en slik kilde til overgjødsling og vekst av lurv i kystnære sjøområder. Virksomheten i Strømsvika kan bidra til dette.

Kommunen har et stort ansvar for den omfattende nedslammingen av kaiområdet. Reguleringsplanen for Strømsvika og Brennevinsmyra ble vedtatt i desember 2015. Planen forutsetter ikke industriproduksjon på kaiområdet. Industrivirksomhet som den omfattende, årelange steinproduksjonen, skal være tilbaketrukket på området avsatt til industri. At kommunen ikke har fulgt opp den uforutsette, ulovlige virksomheten på kaiområdet, er i seg selv et lovbrudd (plan- og bygningsloven §32).

Når det så gjelder forurensningsloven, er all forurensing ulovlig med mindre det følger av loven, eller at det er gitt egen tillatelse til det. Vi er ikke kjent med at TT Anlegg har tillatelse til å forurense kaiområdet slik vi har møtt området.

Så vil nye undersøkelser i Strømsvika vise om naturtilstanden der vi foretok undersøkelser i mai 2023 er forbedret. Det må vi i så fall alle være glade for.

Naturvernforbundet ved

Peder Johan Pedersen, fylkesleder

Rådmund Steinsvåg, lokallagsleder