Israel har sin folkerett og legitimitet fra Folkeforbundet og San Remo i 1920. De har juridisk og bindende folkerett på hele Israels land lik den Norge fikk på Svalbard og Bjørnøya.

Den pågående krigen i Midtøsten ble startet da Hamas angrep uskyldige sivile med en ondskap som mangler sidestykke i historien. Hamas drepte 1200 mennesker og tok over 200 mennesker som gisler. Den første tid etter angrepet fikk Israel stor støtte og tillit, men ganske snart snudde dette til fordømmelse og hat når Israel gikk inn i Gaza med våpen for å ta bort ondskapen i Hamas og deres medsammensvorne.

Norge er utrolig nok av media det landet som er regnet for å være det mest antisemittiske i Europa. Hamas som er finansiert av Europa og Norge sier de vil utrydde jødene gang på gang helt til alle jødene er drept. Å kapitulere for terrorister er det samme som selvmord for jødene, et nytt gasskammer. I bibelen står det at jødene er guds eiendomsfolk og øyensten. Og når de vender hjem igjen til sitt land skal de aldri miste sitt land igjen selv om de får vanskelige tider fremover.

Karl Thomas Klev