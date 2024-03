Vi er født og oppvokst på Tånes og har trådd våre barnesko hos besteforeldrene våre på Dal. Dette var i en tid da denne vesle bygda hadde fem velfylte husstander og det var et yrende liv. På den tiden livnærte de seg i hovedsak av fiske og hadde en åkerlapp og noen få husdyr.

Gjennom årene har flere og flere av husene blitt fraflyttet, og det var en periode knapt noen fastboende tilbake.

De siste 10 til 12 årene har det skjedd mye positivt; flere hus har byttet eier, opprustning av hus og hage, og barnefamilier flytter inn. Nå er det lys hele året i fire hus på Dal, og det er tre barn på Dal og ytterligere fem barn på Tånes. Det er igjen skapt et trivelig bomiljø, og barn og voksne har skapt seg et godt liv på Dal.

Dessverre er det nå mørke skyer over denne vesle koselige grenda, med flotte hvitmalte hus fra 1800-tallet. En grunneier har planer om å bygge ut hytter i dette området, som er regulert til boligformål.

Rådmannen og planavdelingen har innstilt på at kommunestyret skal avslå søknaden om detaljregulering, med bakgrunn i at det er regulert til boligformål, og at en hytteutbygging i stor grad vil ramme barnefamiliene som bor på Dal.

Etter befaring forrige uke var det en kort debatt i planutvalget hvor John Kittelstad (KrF) fremmet et forslag om å følge rådmannens anbefaling, og eventuelt ta dette opp i forbindelse med en senere revisjon av reguleringsplanene for området. Dette forslaget falt, mens et forslag fra Høyre fikk flertall med fire mot tre stemmer, til tross for at Mariann Amstrup-Sondresen (SV) argumenterte for bomiljøet og den oppvoksende generasjon.

De byttet rett og slett bare ut ordet negative med positive i innstillingen. Dette mener vi blir for lettvint, man kan ikke uten begrunnelse overkjøre administrasjonens velbegrunnede innstilling, og si ja til hyttebygging i et veletablert og blomstrende boligmiljø. Det fremstår uprofesjonelt og uansvarlig. Vi håper og ber derfor kommunestyret på torsdag om å være sitt ansvar bevisst, å ta vare på bomiljøet på Dal, ved å følge rådmannens innstilling og si nei til hyttebygging. Det er nå dere skal vise om dere ønsker levende små bygdesamfunn i kommunen!

Inger Johanne Tånes

Geir Tånes