23. mai vedtok formannskapet i kommunen å omklassifisere 140 kilometer med kommunal vei til privat vei, og at private som bor der eller har andre eierinteresser i området må overta all oppgradering og vedlikehold av veien. Saken ble omtalt i Lindesnes avis 25. mai. Man ønsker å spare cirka 2,1 millioner kroner netto. Senterpartiet og SV gikk mot dette forslaget som ble vedtatt.

Vi har etter hvert blitt vant med å høre om kommunens dårlige økonomi. Vi påminnes om økonomien både når kommunestyret, formannskap og andre politiske fora har møter og avisen oppdaterer oss jevnlig om situasjonen. Dessverre pålegges kommunene ofte tjenester det ikke følger penger med fra staten, og ikke-lovpålagte tjenester blir lagt ned eller ikke prioritert. Det er politikernes ansvar å fordele pengene på gode tiltak, men dessverre er distriktet ofte skadelidende når penger skal bevilges.

Jeg flyttet hit i 1988. Og de fleste årene jeg har bodd her, har det vært snakk om mengder av besparelser, samtidig som politikerne har brukt penger på ting som, i manges øyne, egentlig ikke var (livs-) nødvendige. De fleste av oss er enige i at eldreomsorg og oppvekstvilkår er det viktigste for en kommune. Men det har hendt at andre ting har blitt prioritert i stedet!

Vi husker kulturhuset – og broen. Begge deler skapte stor debatt. Vi gikk glipp av offentlige midler til kulturhuset og broen ble dyrere enn forespeilet. I årene etter ble boforholdene blant annet på sykehjemmet fortsatt dårligere og vedlikeholdet minimalt, og noen skoler måtte utsette vedlikehold av gamle bygninger.

Så kom det forslag fra regjeringen om sammenslåing av kommuner – for å få bedre råd. Vi vet hvordan det gikk – også her ble det «tvangssammenslåing». Det ble lovet at alt ville bli bedre med storkommunen. Politikerne er ansvarlige for å jobbe for å utvikle og ta vare på hele kommunen og alle innbyggere. Viser politikerne ansvar her?

Det snakkes om utvikling og her i kommunen virker det som om at utvikling er, satt på spissen, nedsprenging av skjærgården og bygging av flere leiligheter i sentrale strøk hvor trafikkbelastningen allerede er stor. Men veiene i distriktet – de er egentlig bare «i veien». Der skal innbyggerne selv ta ansvar – det hele og fulle – for 140 kilometer av veiene rundt eiendommene og bedriftene sine.

Sentrum har blitt, og blir fortsatt, prioritert med bygging av leiligheter og bygg for helsetjenester, med den trafikkbelastning det medfører. Helsehuset på Skinsnes er muligens et eksempel på hvorfor vi trenger en innsparing andre steder. Helsetilbud spredd i kommunen hadde vært en bedre løsning, både trafikalt, men også av distriktspolitiske hensyn.

De kommunale veiene som man ønsker å privatisere er viktig infrastruktur. Vi trenger veier for transport av varer for fortsatt og økt næringsaktivitet på «bygda». Vi trenger veier om det skulle oppstå problemer på andre ferdselsårer, og vi trenger veier i krig og katastrofer. Det er kommunens plikt at disse er i orden og blir vedlikeholdt. Vi må ta i bruk hele kommunen når det gjelder kommunale tjenester, vi må utvikle og legge til rette for næringsaktivitet i hele kommunen, og vi må gjøre det attraktivt å bo i hele kommunen.

Gjør vi det ved å legge de økonomiske byrder på de som tilfeldigvis bor og virker der? Det er dyrtid og mange sliter økonomisk. Jeg er sikker på at en administrativ stilling mindre i kommuneadministrasjonen, og eventuelt en litt lavere godtgjørelse til folkevalgte, ville spart kommunen for cirka 1,2 millioner kroner.

Berit Henriksen,

styremedlem Lindesnes INP