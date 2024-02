Til komiteen for kvinnedagen. Det er godt at vi har en dag der vi utelukkende setter søkelyset på kvinners kår. Jeg mener imidlertid vi her på berget har så mange forhold der kvinner har det vanskelig, at det ikke var nødvendig å gå til det fjerne utland for å finne tema for dagen.

Jeg tenker på barnebruder, søskenbarnekteskap og ikke minst, de mange æresdrap som nå skyller over landet.

Ved å invitere Mads Gilbert, har årets komité gitt et tydelig signal om hva de ønsker belyst i år.

Da håper jeg han også inkluderer de jødiske kvinnenes kår i denne krigen, som jo startet med en massakre uten sidestykke. Massevoldtekter med døden til følge et bare et eksempel.

Jeg håper også han får med at i Israel har alle bomberom for å beskytte kvinner og barn. I Gaza finnes ikke bomberom. Der bruker Hamas kvinner og barn som levende skjold.

Eli Anne Sjølingstad