For to uker siden økte prisene på E39 med over svimlende 30 prosent fra Kristiansand til Mandal. Melkingen av bilistene i dyrtiden vi nå lever i vil ingen ende ta - av det store flertallet av politikere som elsker bompenger.

Skandalen blir ikke mindre ved at så nå snakkes og jobbes det med å vurderes å sette opp bommer på gamleveien mellom Kristiansand og Mandal. Kleppelista vil på det sterkeste advare mot en slik løsning.

Norske bilister har allerede betalt mer enn nok bompenger. Ja, jeg mener bestemt at bompenger er en moderne form for "landeveisrøveri" som i den rike staten Norge må forbys. Nok er nok!

Vidar Kleppe, Kleppelista i Agder