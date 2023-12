Vår gode venn Bjørn er gått bort, 77 år gammel. Han var mandalspatriot som jeg, og vi traff hverandre jevnlig både i Oslo og Mandal hvor han og søsknene holdt det vakre arvehuset ved Skriverhaven i flott stand, et av byens eldste. Bjørn elsket byen og dens historie, en fellesinteresse, og han var aktiv i blant annet å arrangere kunstutstilling med onkelen Rolf Syrdahls verker.

Bjørn Skogstad Aamo. Foto: UiA

Bjørn var en av få sosialdemokrater fra Mandal; han var med i Arbeiderpartiet allerede i gymnastiden og utmerket seg med skarpe argumenter og gode analyser. På grunn av aldersforskjellen kjente jeg ham ikke da, men min far fortalte om denne oppvakte eleven som dro videre til sosialøkomistudier i Oslo. Der fikk han en bratt karriere, både som direktør for Distriktenes Utbyggingsfond, Kredittilsynet og som statssekretær hele tre ganger – to perioder i Finansdepartementet og en gang ved Statsministerens kontor under forskjellige Ap-regjeringer. Han giftet seg med en annen skarp analytiker, ekspedisjonssjefen Eldrid Nordbø fra Telemark, og sammen var disse et intellektuelt radarpar i partiet. Bjørn var også direktør i Finanstilsynet og professor II ved Universitetet i Agder.

Bjørn var aktiv i politikken fremdeles, og alltid interessert i en diskusjon. Vi hadde ikke samme ideologiske ståsted, men det var bare forfriskende. Bjørn lyttet alltid respektfullt og ettertenksomhet, og argumentets kraft og gyldighet var det som telte. Han var sterk analytisk, lavmælt i uttrykksform – en utmerket kombinasjon.

I hele sitt liv var han levende opptatt av Mandal. Huset forvaltet han og de andre med pietet og glede, og lokal koloritt og humor satte han stor pris på. Vi så ham sist til lunsj i sommer i hagen på Sanden; som alltid engasjert og vittig. Han pendlet mellom Oslo og Mandal og elsket sitt fødested – Oslo var stedet for jobb, Mandal byen i hans hjerte.

Bjørns fine personlige egenskaper er det vi vil huske aller mest ved denne eminente mandalitten. Fred være over hans minne.

Janne Haaland Matlary

Mandal, 4. juledag 2023