Jeg leser i dagens avis at den nye lederen av havnestyret, Paal Pedersen, er mektig irritert over at noen har vært kreative og laget en tegning som viser at det finnes andre muligheter for Nybrygga/fiskelaget enn det gigantiske leilighetsbygget som det nå skal søkes om. Det er merkelig. Man skulle tro at lederen ville være interessert i å vurdere ulike forslag for dette viktige området for havna og byen.

Ekstra merkelig er det når utbyggeren selv, Nybrygga Eiendom ved Espen Pedersen ikke ser ut til å ha innvendinger når han uttaler til avisen: «De står selvsagt fritt til å lage tegninger på annens tomt»

Paal Pedersen ønsker åpenbart ikke en kreativ debatt om utvikling av dette området, og han fremstår som mer katolsk enn paven når han i motsetning til utbyggeren uttaler til avisen: «Jeg synes det er spesielt å lage en mulighetsstudie på annen manns eiendom».

Det må være lov å spørre om hva motivet til lederen av havnestyret er, når han blir opprørt over at det tegnes alternativer til leilighetsbygget som snart kommer til førstegangsbehandling. Det dreier seg om en leilighetskoloss på 3000 kvadratmeter, fire meter høyere enn selve Møllebakken! Bygget vil strekke seg over hele havnevesenets tomt på den ene siden, og det skal bygges ut i elva over kommunens tomt (Nybrygga).

Skal dette gjennomføres må utbyggerne kjøpe havnevesenet og kommunens tomter. Det må i så fall skje på det åpne markedet. Her må utbyggerne by sammen med andre mulige interessenter. Elvebredden er fra før preget av mange store leilighetsbygg som hindrer innsyn fra elva.

Området ved fiskelaget er en møteplass for byens befolkning, båtturister og andre tilreisende, og her er det også en allmenning. Dette området bør utvikles i fellesskapets og gjestehavnas interesser! Det er ganske opplagt at dersom denne kolossen bygges, vil det være et hinder for en kreativ utvikling av gjestehavna, og en privatisering av en viktig møteplass for folk.

Det skal bli interessant å se om Paal Pedersen har resten av havnestyret på sin side. Det er nå viktig å få i gang en offentlig debatt, helst før saken sendes til førstegangsbehandling. Vi ønsker ikke atter en gang å oppleve at i Mandal blir saker besluttet ved at «noen har snakket sammen».

Finn Morten Bessesen