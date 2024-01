I Mandal har vi hatt en langvarig debatt om Sodevika. Statens vegvesen har i en rapport skrevet at én kubikkmeter stein inneholder 5,16 kg karbondioksid. Seks millioner kubikkmeter stein i Sodevika skal sprenges ut og knuses to ganger. Det vi da kan regne som sikkert, er at i løpet av ti år vil Mandal slippe løs cirka 30 millioner kilo karbondioksid.

Strandsonen er særlig beskyttet mot utbygging gjennom en egen bestemmelse om byggeforbud i 100-meterbeltet langs sjø og vassdrag. Dette byggeforbudet er imidlertid ikke absolutt, og det er mulig å realisere prosjekter ved å fravike byggeforbudet gjennom kommunale planer eller dispensasjoner. Lindesnes kommune har i Sodevika-saken fraviker byggeforbudet totalt.

Kommunene er gitt myndighet til å behandle de aktuelle sakene. Når kommunen skal bestemme hva kommunen bør gjøre settes demokratiet på prøve. Etter plan- og bygningsloven skal kommunene ta særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Lindesnes kommune har overhodet ikke tatt slike hensyn. Anlegget i Sodevika vil i all evighet som et monument over tankeløs prioritering. «Naturen har en verdi som ikke kan måles i penger», slår FNs Naturpanel fast.

Jan Henrik Jensen