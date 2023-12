Likevel skjer det ingen ting og folkemordet fortsetter.

Denne personen som ble intervjuet på NRK dagsrevyen lyste av fortvilelse og nød og mente at livet var over og at den israelske terroren mot sivilsamfunnet i Gaza var det samme som å bli levende begravet. Veldig sterke ord fra en av de 2,3 millioner innbyggerne i Gaza.

Den vestlige verden med EU, NATO og USA i spissen har ennå ikke løftet en finger mot dette folkemordet som utspiller seg hver dag – rett foran øynene på oss. At det aldri før i noen krig er drept 15.000 sivile mennesker på fire uker er en historisk rekord, og bare av den grunn burde den åpne for sterke og tydelige reaksjoner mot Israels krigføring.

Heldigvis er store deler av det norske folk imot denne krigen og har vist dette i utallige demonstrasjonstog landet rundt. Medie-Norge har litt haltende fulgt opp, men er etter hvert nå samstemte i fordømmelsen av Israels pågående krig i Palestina.

Likevel skjer det ingen ting og folkemordet fortsetter.

Har vi valgt gale mennesker til å styre samfunnet vårt, mennesker som ikke tør å være tydelige lenger i frykt for å miste posisjoner i systemet? Politikere som bare håper alt det vonde går over av seg selv slik at tydelige holdninger er unødvendig?

Kan det være at vi som velgere er ansvarlige for folkemordet? Da vi gikk til valgurnene i september valgte vi parti og politisk kurs fremover. Flertallet av oss valgte opprustning, våpenstøtte til Ukraina, høye strømpriser og at USA skal være stemmen som bestemmer?

Det er alltid lett å være etterpåklok og hevde at milliardstøtten inkludert fri innvandring fra Ukraina var et feilsteg. Men, det er også klokt å lære av feilene og kanskje holde i hevd gamle slagord som ALDRI MER KRIG.

Petter Thilesen