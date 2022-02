Debattinnlegg

Rekordhøye strømpriser i Norge har økt oppmerksomheten rundt energibransjen. Synspunktene rundt årsak til situasjonen og forslag til løsninger er mange. Situasjonen viser også at det er en manglende kunnskap rundt hvem som har ansvar for hva. I svært mange medieoppslag og leserinnlegg blandes rollene til kraftprodusenter, markedsaktører og nettselskap sammen. Fellesnevneren for de fleste er at de er offentlig eid, men de opererer under ulike regelverk og rammebetingelser gitt av myndighetene.

Nettselskapene i Norge har monopol i hvert sitt geografiske område, og det er Reguleringsmyndigheten for energi (RME) som bestemmer hvor mye inntekt det enkelte nettselskap kan ha hvert år. Dette kalles nettselskapets inntektsramme, og den bestemmer igjen hvor mye nettselskapet kan ta inn gjennom nettleien hvert år for å dekke drift, vedlikehold og investeringer i strømnettet. Det er mange faktorer som påvirker både inntektsrammen og nettleien fra år til år, derfor er det ofte avvik mellom disse. Enkelte år kan nettselskapet ha fakturert for lite gjennom nettleien, da kalles det mindreinntekt. Andre år kan nettselskapet ha fakturert for mye, da kalles det merinntekt. Tryggheten for kundene er at dersom de har betalt for mye i nettleie ett år, skal nettselskapet ta denne merinntekten som reduksjon ved utarbeidelse av neste års nettleie. Tilsvarende er det dersom nettselskapet har fått en mindreinntekt, skal denne legges til ved utarbeidelse av neste års nettleie. Det er også verdt å merke seg at dersom nettselskapet skylder kunden penger, skal det beregnes renter på dette.

Ved utgangen av 2021 hadde Agder Energi Nett en mindreinntekt i inntektsrammen for regional- og distribusjonsnettet på ca. 1,2 millioner kroner. Det betyr at merinntekten Agder Energi Nett hadde i 2020, som det har stått om i media, er tilbakebetalt gjennom litt lavere nettleie i 2021. Hvor godt Agder Energi Nett treffer på inntektsrammen for 2022 er det vanskelig å si. Som monopolvirksomhet rapporterer vi kontinuerlig om utviklingen i våre inntekter til RME, og kundene kan føle seg trygge på at vi følger de lover og regler som gjelder.

Jan Erik Eldor

administrerende direktør

Agder Energi Nett