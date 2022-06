Debattinnlegg

Sommeren er her! Fantastisk! Sol, varme, bading, ferietid, lange kvelder, hyttetid, gode sosiale lag med venner. Dette er tiden på året som «batteriene» skal lades for resten av året. For mange i regionen er dette høysesongen. Sommeren danner inntektsgrunnlaget for resten av året.

Når du ser en turistannonse fra Lindesnes kommune, så er det ofte Lindesnes fyr som blir profilert. Vi skal være glade for at vi har turister som vil komme til regionen. Var innom kommunestyremøtet den 16.06.2022. Der bet jeg meg merke i et begrep/motto. Flere kommunepolitikere (H, Ap) sa på møtet «Lindenes skal være en kommune med bo-glede». Det synes jeg var et knallbra motto. Jeg for min del opplever bo-glede i 250 dager i året, men de siste 115 dagene opplever jeg bo-bekymring.

Jeg har de siste årene gjentatte ganger kommunisert med Statens vegvesen, fylkeskommunen samt Lindesnes kommune. Har opplevd veieier og veimyndighet som lite villige til å lytte, og ta utfordringer som oppleves fra helårsbeboere på alvor. I henvendelsene har jeg delt min bekymring for trafikksikkerheten til myke trafikanter mellom Ramsland og GE Lindesnes.

Det har i all kommunikasjon vært antydet, og henvist til, at det er turisttrafikken som oppleves farlig. Svære bobiler, utenlandske bobiler, turistbusser, dagsturister til fyret og hytteeiere som skal nå hytta. Som svar på min henvendelse ble det foretatt en trafikkmåling i oktober! Det oppleves som om de er ute etter en søkt verdi. Skjønner at en vei ikke skal dimensjoneres kun for å ta en topp i en kort periode, men når toppen varer i fire måneder oppleves det som et problem.

Når skoleferien begynner, slutter muligheten for frihet for mange av ungene på Spangereid skole. Barna fra Reme/Svennevik eller Ramsland kan ikke sykle til Spangereid. Selv om det bare er to kilometer fra Ramsland til gang- og sykkelstien ved GE, er det på livet løs å sykle der. Så tenker kanskje mange «kan de ikke ta bussen da». Jo, det går en rutebuss forbi i døgnet, som først kjører til fyret, for å snu og kommer tilbake 30 minutter senere, men det er ikke til fyret de skal, og ikke kan de ta med sykkel heller på bussen pr info hos AKT.no.

Bra hvis det kommer ny FV460, men for oss sør for GE er jeg bekymret for at det vil medføre mer trafikk som fratar familiene enda mer av bo-gleden. Ser av planene at det kommer gang- og sykkelsti langs FV460 mellom Njervesanden og Hølleskaret, men hvor mange barn bor langs den veien? Og ja, det finnes alternativ sykkel-trasé her.

Har vi en kommune som tør å si ifra til fylke og staten at: «Ja, det er knallbra at vi har mange besøkende i kommunen, Men det medfører at ungene våre mister mye frihet om sommeren, og den må vi gi dem tilbake, og det skal skje innen år 2028»? Hvem av politikerne tør å si det? Og har vi en så tøff fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen, at du tør å prøve dette strekket fra sykkelsetet, som vi og våre barn stadig opplever?

Atle Gysland