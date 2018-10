«Mange har sett bildet av hvalen full av plast, og nå ser vi også døde beitedyr»

Mye går bra i Norge.

Den økonomiske veksten tar seg opp og det skapes flere nye arbeidsplasser. Ungene lærer mer, helsekøene går ned, det bygges veier og jernbaner. Det satses mye på utdanning og forskning. Virkemidler settes inn for å stimulere til grundersakp, nye ideer blir til produkter og tjenester som skaper jobber, som støtter opp under velferdssamfunnets bærekraft og bidrar til å nå klimamålene. Og landbruket er ikke noe unntak.

Vi ser en ny optimisme i næringen og færre gårdsbruk legges ned. Med denne regjeringen har trenden med nedbygging av matjord snudd. Investeringslysten er stor og flere unge mennesker ser en fremtid i landbruket .

Det er bra. Norsk landbruk er viktig. Først og fremst for å produsere mat, men også for annen næringsvirksomhet, bosetting, kulturlandskap, helse og turisme. Vi har også en stor og viktig næringsmiddelindustri som er avhengig av gode råvarer.

Norge har en av verdens beste matproduksjoner med lite antibiotikabruk og sprøytemidler og jevnt over en god dyrevelferd.

Dette sikrer oss rein og trygg mat og gir norsk matproduksjon et godt omdømme som kommer næringen til gode både i inn og utland.

Mattrygghet og dyrevelferd er områder denne regjeringen har høyt fokus på. Her vil jeg gi ros til Norges Bondelag som har vedtatt en «nullvisjon for dårlig dyrevelferd» hvor det blant annet heter at brudd på regelverket er helt uakseptabelt, og at et samlet landbruk skal ta ansvar for god dyrevelferd.

Landbruket vil også bidra til at Norge oppfyller sine internasjonale klimaforpliktelser .

Denne sommeren har vært tøff for mange bønder. Den verste tørken på 100 år ramma store deler av næringen. Stor mangel på for ga frykt for en vinter uten mat til dyrene. Heldigvis ble siste del av sommeren noe bedre da regnet endelig kom. Regjeringen og Statsråden skal ha ros for å ha vært tett på, sammen med organisasjonene, og satt inn nødvendige tiltak for å avhjelpe situasjonen.

I løpet av denne sommeren har jeg hatt gleden av å besøke mange bønder både i Rogaland og Agder. Jeg er imponert over hvordan bøndene har taklet den vanskelig situasjonen.

Her vil jeg spesielt trekke frem Henning Kolnes fra Lista i Vest Agder som tok meg med på kjøretur i det vanligvis så flotte grønne Listalandskapet som i sommer var helt avsvidd. Det var rett og slett et sørgelig syn. Men det som imponerte meg med Henning var hvor offensiv han var for å skaffe for, og den spesielle omtanken han hadde for de unge bøndene som nylig hadde kommet inn i næringa.

Han er mentor i den nye ordningen som Regjeringen har etablert og gjør en strålende jobb der. Hos bøndene på Lista var det ingen tvil om at tørken fikk frem solidariteten i næringa, bøndene sto sammen og hjalp hverandre, og det var oppløftende å se.

Men det var en sak som opprørte meg både hos Henning Kolnes på Lista, Jannike Nystøl på Lindesnes og Jan Skisland i Songdalen. Det faktum at dyr dør på grunn av søppel i foret. Det at folk kaster plast, metall og annet søppel langs veiene dreper dyr. Dette fører til store lidelser for dyrene og økonomiske tap for bøndene.

Vi tenker ofte på dette som et estetisk problem, men søppel dreper både husdyr og dyr i naturen, både i sjøen og på land. Mange har sett bildet av hvalen full av plast, og nå ser vi også døde beitedyr med mager full av skarpe plast og metallbiter.

Dette er en problemstilling som må tas på alvor. Først og fremst er det et personlig ansvar hos den enkelte som kaster søppel i dyrenes matfat. Det må vi få slutt på ! Og vi må også se på om det er noe som kan gjøres fra politisk side, Jeg har varslet Statsråden om at det kommer et spørsmål om dette.

Mye går som sagt bra i landet vårt. Vi har utfordringer vi er godt i gang med å løse og vi vil fortsette med å legge til rette for en bærekraftig og fremtidsretta matproduksjon på små og store bruk i hele landet. Vi tror på den norske bonden.

Ingunn Foss

Stortingsrepresentant, Vest Agder Høyre