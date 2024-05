Undertegnede har over år blitt godt kjent med kommunens hjemmetjenester, og må i den anledning rette uhemmet skryt til de som jobber i frontlinjen.

Ikke desto mindre vil jeg tillate meg å komme med litt konstruktiv kritikk av hjemmehjelpstjenesten som en helhet, og håper at de rette personer vil ta disse betraktningene til seg for på sikt å forbedre eksisterende tilbud.

Som overskriften antyder, ser jeg på dette fra et fugleperspektiv. Og det er nettopp slik min ringe person opplever at også hjemmetjeneste er organisert.

Alt ser ut til å skulle gå ovenfra og ned, der de økonomiske faktorer ser ut til å være førende for hvilket tilbud som skal gis. Jeg opplever i liten grad at de som jobber i det daglige i frontlinja blir rådført i forkant av vedtak. Noe som er synd, da disse innehar førstehånds kjennskap til hvilke behov ulike brukere måtte ha.

Hva dette kommer av fins det nok mange grunner til. Ikke minst kommunens anstrengte økonomi.

Men utfra kortfattede samtaler med flere har jeg også i årenes løp dannet meg et bilde om at det finnes en form for fryktkultur innen hjemmetjenestens rekker, der det beste er å utføre jobben og ellers tie. Ellers kan det fort få konsekvenser i en eller annen form.

Slik bør det ikke være.

I min verden er personer i frontlinja de viktigste personene når det kommer til å innhente opplysninger i forkant av vedtak, da det tross alt er disse som møter brukerne i det daglige. Og disse burde oppmuntres til å komme med innspill om behov som ikke er dekket hos de forskjellige brukerne.

Det vil si at ønsket er en strukturell endring der informasjon flyter nedenfra og opp. Ikke slik som nå, der det meste blir tredd nedetter ørene på de som tross alt yter omsorgen. Med dertil tilhørende tidsnød og unødvendig bruk av mer eller mindre treffsikre tiltak.

På sikt er jeg ikke i tvil om at kommunen med en slik holdningsendring vil spare penger. Dette da vedtak og tiltak vil bli mer treffsikre i forhold til de behovene som bør dekkes.

Jeg vil også slå et lite slag for å inkludere folk i utenforskap innad i helsetjenestene, og slik frigi og kanalisere helseressurser dit det trengs.

Mye av det hjemmehjelp gjør kan være enkle ting som å rydde litt, handle litt histen og pisten, eller rett og slett ta en liten prat eller fem i uka med de som trenger det.

Det må da kunne gå an å inkludere folk i utenforskap til slike oppgaver, og slik øke livskvalitet for både brukere og folk i utenforskap? Et par timer i uka kan gjøre mye. Både for omsorg til den som mottar, og ikke minst den som yter dette.

Nå får jeg nok kjeft igjen.

For i tidligere vedtak har jeg hver gang lest at Mandal har en godt utbygd hjemmetjeneste. Dette stemmer til en viss grad, takket være folkene i frontlinja. Men at det er mye å hente på en holdningsendring er jeg ikke i tvil om.

Audun Steen