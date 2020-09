Åpent brev til Kalle Glomsaker

Åpent brev til Kalle Glomsaker:

Hei Kalle, jeg har et par spørsmål til deg:

Har du bare interesse for de fem barna som bor i Sandskargata? Det virker for meg som det bare er dem det dreier seg om her på Malmø, siden du er så opptatt av dem.

Jeg bor i Ellen Gleditsch gate med fasaden ut til Søren Jaabæks vei. Vi har et busstopp like uten stuevinduene, der det kommer ca. en buss hvert kvarter, og etter skoleslutt, så myldrer små og store barn ut av bussen, de fleste av dem skal krysse Søren Jaabæks vei to ganger daglig, enten foran eller bak bussen, vi ser ofte livsfarlige situasjoner, men dem bryr du deg vel ikke om, da du bare har engasjert deg i Sandskargata.

Ikke bare er det alle bussene, det er store vogntog, og all trafikk ellers.

Jeg var i min tid med og prøve å få gata laget om til miljøgate, men for oss som har bodd her siden før det kom noen gate, har det bare blitt verre og verre.

Tenk om du kunne bry deg litt om andre her på Malmø, og ikke bare de få som bor i Sandskargata, de vil jo også ha bil, men ikke andres bil i sin gate.

Nei Kalle, du har ikke meget sympati fra oss.

Kristian Thomsen