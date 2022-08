Leserinnlegg

Jeg er så lei av leilighetsbygging i denne byen. Hele Malmøs bedriftsområde er borte og hundrevis av leiligheter har overtatt. Nå skal gamle Fiskelaget fjernes og opp skal sannsynligvis en større bygning med dyre leiligheter.

Jeg mener at det er på tide at vi tenker på estetikk, historie og byens kultur. Jeg foreslår at vi henter Gabrielsens bu på Gismerøya og plasserer den på Nybrygga. Det er en praktfull bygning, og den kan brukes til maritime formål.

Første etasje kan være kafé som kan inneholde en del museale maritime gjenstander, og man inviterer lokale kunstnere til å lage kunst til huset.

Andre etasje kan være et fotomuseum med mandalsbilder og en liten foredragssal for lokale historikere som for eksempel Nils Reidar Christensen, Reidar Eeg, Knut Lindseth og mange flere. Ja man kan få mange flotte opplevelser. Historie og kultur er viktig, og det å få det presentert i en gammel historisk bygning gir dobbel kraft.

Det er også viktig at Gabrielsens bu er for alle.

Jan Henrik Jensen