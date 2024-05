Et kommunestyre kan beslutte alminnelig boplikt i hele eller deler av kommunen. Dette er et konkret virkemiddel for å opprettholde og bidra til fast bosetting. Ordningen forvaltes av folkeregisteret gjennom kontroll av at kjøper og dens familie, basert på egenerklæring til kommunen, bostedsregistrerer seg på adressen. Det er ikke slik at boplikten kan oppfylles for eksempel ved at bare den ene av ektefellene melder tilflytting. Skjernøy sin befolkning har økt med om lag 30 prosent på 30 år til ca. 410 innbyggere. Takket være betydelig beboerinnsats i lokalplanlegging og etterfølgende utbygging av felles vann- og avløpsnett på 1990-tallet, fikk den ‘tapte’ generasjonen, unge Skjernøyfødte og andre, mulighet til å bygge bolig her ute, etter mange år med byggeforbud.

Den allmøtevedtatte Skjernøyplanen la opp til å prioritere og styrke helårsbeboelse blant annet ved å åpne for småskala boligbygging, slik at den positive og levedyktige kulturen har fått leve og utvikle seg i samspill med nye beboere. Jeg erfarer at bokvaliteten og bostedsstoltheten har økt på Skjernøy siden 1990-tallet.

Avvikling av boplikt vil slik jeg ser det, være et brudd med Skjernøyfolk sitt ønske, slik det kom til uttrykk den gangen. Denne stemmen fra øya bør kommunestyret lytte nøye til. Det vil overraske meg om øya ikke prioriterer helårsbeboelse også framover.

For meg er allmenn boplikt først og fremst spørsmål om et felles retningsvalg. Å fjerne boplikten vil sakte føre oss bort fra fast bosetting, særlig i attraktive ferieområder ved kysten og elvene. Å beholde boplikten hos oss, vil bidra til god bokvalitet.

Nåværende ferieattraktive boliger vil sannsynligvis, når de unntaksvis kommer på salg, gå til kjøpesterke fritidsbrukere og mulig utleie. Dette vil øke ferdsel og ‘slitasje’ i allerede utsatte og sårbare områder i feriesesonger. Antall brukere av butikker, restauranter og kulturtilbud vil bli relativt lavere mer enn 40 uker i året. Grunnlaget for å opprettholde og utvikle helårstilbud vil dermed bli lavere. Dette vil gjøre kommunen relativt mindre interessant for bosetting, for eksempel av innovative og høyt utdannede unge, som kan bidra til gode skoler og institusjoner, attraktive bedrifter og moderne arbeidsplasser. Utfordringer med aldersfordelingen i kommunen vil bli større. Igjen – det er ikke tempoet og kvantiteten som er avgjørende, men retningen. Forslaget om å fjerne boplikten gir muligens kortsiktig privat gevinst, men sannsynlig samfunnsmessig tap, inkludert uheldig signalgiving til omverdenen om at vi i mine øyne, er villige til å selge arvesølv.

Besøk er stas. Naboer er gull – de som blant annet gjør bygda og byen besøksverdig også høst og vinter. Det gjør en viktig forskjell å ha en nabo å lufte smått og stort med i november, å kunne låne melk av i januar, og få akutt hjelp av når det trengs. Summen av disse er for meg grunnleggende viktig for trivsel, god utvikling og samfunnsfornyelse over tid.

Jeg håper vi her i Lindesnes kommune tror at vi er i stand til å fortsette å skape bolyst og fortelle ‘verden’ at her er det godt å bo – med andre ord at vi tør å ha tilstrekkelig kollektiv selvtillit til å beholde boplikten. I mitt bilde er det en positiv sammenheng mellom boplikt, bokvalitet, bostedsstolthet og boattraktivitet.

Bjørn Vikøyr