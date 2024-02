Dette vil kommende generasjoner være hoderystende uforstående til.

Når jordkloden blir varmere på grunn av drivhuseffekten så endrer klimaet seg. Forskere i FN har fulgt med været over veldig lang tid og funnet ut at klimaet blir varmere. Vi har sett at det blir varmere hav og at det oftere er storm og flom og tørke. Dette kaller vi ekstremvær.

Fra juni 2018 varsler Meteorologisk institutt farlig vær med fargekoder. Navngitte ekstremværvarsler vil alltid sendes ut med rød farge. Værfenomenene som det sendes ekstremvær-varsel for er vind, nedbør og vannstand. Hans, i august 2023, er eksempel på et ekstremvær i Norge, med ekstremt mye regn, skred og flom, ifølge Store Norske Leksikon.

Vi har nettopp opplevd Ingunn, med veldig mye snø, sterk vind, storm og orkan. Dette opplevde vi tidligere med flere tiårs mellomrom, Hans og Ingunn opplevde vi med seks måneders mellomrom. Så ser jeg at vi har et nytt ekstremvær i vente, med masse regn, storm og orkanvindkast. Og dette kan være begynnelsen på et vedvarende ekstremvær. Dette har vi blitt advart mot i mange år, men vi har avist dette og gjør det fremdeles, det er visst helt naturlig. Det er vår måte å leve på som er årsaken til dette, det viser all forskning og alle statistikker.

Vi har signert alle internasjonale klimaavtaler, men fortsetter å lete etter olje og å ødelegge natur, selv om vi vet hva konsekvensene blir. Nyheter fra hele verden forteller samme historien daglig. Dette vil kommende generasjoner være hoderystende uforstående til.

Jan Henrik Jensen