Av torsdagens Lindesnes fremgår det at firmaet Berthelsen og Garpestad (BG) har planer om å opparbeide et område i Sodevika, litt vest for Skjernøysund, til industri. Utbygger beskriver området til å bestå av «uberørt lavland sørlandsnatur». I tillegg sier de at størstedelen av området består av «grissen furuskog», uten å nevne at det er et nasjonalt viktig område for kystfuru. Firmaet vil sprenge og flate ut 144 dekar på land, i tillegg til å ta i bruk 96 dekar i sjøen, til sammen 240 dekar. Planen innebærer et enormt inngrep midt i Mandals skjærgård og med skjærgårdsparken som nær nabo.

Gjeldende reguleringsplan for området ble vedtatt for cirka 10 år siden. Alle vet at for eksempel vern av natur og miljø vektlegges mye sterkere i dag. Uansett må politikerne nå vurdere bruken av området på nytt. De må for eksempel forholde seg til rekkefølgebestemmelsene som fastslår at ved en slik utnyttelse av området som foreslått, må det bygges gang- og sykkelsti fra Maren Miljøstasjon til Sodevika.

At området i sin tid ble regulert fra LNF til næring/industri, skyldes nok den tilfeldighet at her ligger det såkalte NATO-anlegget. Anlegget eies i dag av Lindesnes kommune, og er lite skjemmende i naturen. Det er vanskelig å se for seg at området i dag ville blitt regulert til «å flates ut». NATO-anlegget har for øvrig i flere år vært bortleid til Eco 1, et firma som bruker anlegget i forbindelse med kjøp, lagring og salg av bio-drivstoff. Virksomheten bringer leieinntekter i millionklassen til Lindesnes kommune og betydelige beløp i havnekassen. Aktiviteten er lite sjenerende for omgivelsene. Hvordan den foreslåtte nedsprengningen harmonerer med driften og det potensielle inntektstapet for kommunen, er ikke omhandlet i BGs planer.

BG vil sprenge ned, flate ut og selge stein. Det er derfor forståelig at firmaet ønsker stor utnyttelsesgrad, i betydning av å sprenge bort så mye fjell som mulig. Konsekvensen av dette er et naturinngrep så voldsomt at man nesten ikke tror det man ser og leser. BG fremstiller det som om planen har heller liten innvirkning på omgivelsene, noe som er vanskelig å forstå når man ser bildene presentert i avisen. Det er påfallende at det kun er omtalt innsyn fra øst og sør, ikke fra vest og nord der det blir et vanvittig sår i naturen med en utfyllingsfront på flere hundre meter mot sjøen og innseilingsleden til Mandal. I tillegg kommer eksponerte fjellskjæringer på flere titalls meter. Hvis dette skulle bli noe av, vil det fremstå som et av de mest brutale inngrepene i skjærgården vår.

Ifølge BGs forslag vil 14 hus og hytter bli berørt, derav ett bolighus og to hytter som må rives. Det er ille nok, men langt flere vil bli berørt. Det ligger mange boliger og hytter rundt området, som vil bli berørt av sjenerende støy. Og med flere års sprengning, knusing, utskipning, økt trafikk, og senere annen bakgrunnsstøy, vil støyen fra området forplante seg til Kilen, Homsvika, Skjernøy, Nordfjorden, Frivoll, Kige og kanskje flere steder. Mange eiendommer vil få betydelig redusert verdi og bruksverdi. Her er det viktig å huske at langt de fleste hus og hytter som berøres, kom før någjeldende reguleringsplan.

BGs planer for området fremstår som lite konkrete, bortsett fra at de vil sprenge, knuse og skipe ut stein. Slik virksomhet skaper få og ikke varige arbeidsplasser. BG tenker seg at det kan bli vindmølleproduksjon og montering av slike. Men fremtidig bruk av området fremstår mer som ønsker om at «noen» kjøper området når steinen er tatt ut og at «noe» vil skje. Hvis en fabrikk raskt trenger sjønær tilknytning, så har heldigvis kommunen ledige arealer i Strømsvika. Og mer skal det bli, TT planlegger et industriområde på mange hundre dekar bak Strømsvika, også egnet til sjørettet virksomhet. Selv om BG har det veldig travelt med å komme i gang, bør ikke politikerne forhaste seg i dette tilfellet.

Ovennevnte tilsier at ulempene med å tillate BGs plan for et brutalt, irreversibelt inngrep midt i skjærgården, langt overstiger fordelene. Vi bør også ta hensyn til våre etterkommere. Området bør derfor «spares», eventuelt kan en skånsom utvikling av området til turisme og fritidsbebyggelse, være en mulighet. Det er vel ingen i dag som beklager at Båly-området i Spangereid ble til et flott bolig-, fritids- og hytteområde i stedet for luftige planer om «noe» som skulle skaffe massevis av arbeidsplasser. Å eventuelt utnytte området til turisme og fritidsbebyggelse vil også være i tråd med ett av kommunens hovedsatsingsområder, turisme

Før endelig vedtak fattes, må BGs skisserte forslag gjennom den lovbestemte planprosessen. Selv ikke kommune- og arealplaner er hugget i stein. Tidligere var området regulert til LNF, så til næring/turisme før det ble regulert til industri. Det er fullt mulig å endre på nåværende plan, det er som kjent ingen skam å snu. Hvis imidlertid politikerne følger opp BGs foreliggende intensjon for området, vil de bidra til å fylle lommene til BG og sende regningen til allmennheten i form av rasering av skjærgårdsidyll, visuell forsøpling, støy, støvplager, riving av hytter og reduksjon i verdi og bruksverdi for mange hus- og hytteeiere. Våre folkevalgte skal selvsagt legge til rette for næringsutvikling, men ikke for enhver pris. Og her er omkostningene for folk flest altfor høye, våre folkevalgte må derfor stoppe at foreliggende intensjonsplan blir en realitet!

Som en tragikomisk kuriositet nevner jeg til slutt at en hytteeier, et steinkast fra planområdet, for noen år siden søkte om å fjerne en håndfull kvadratmeter fjell for å få en trygg båtplass. Dette skulle gjøres på en meget skånsom måte, og de fleste ville vel tenkt at dette lot seg gjøre. Men søkeren fikk kontant nei, blant annet med den begrunnelse at dette representerte et utålelig inngrep i en sårbar strandsone. Da blir det ikke lett å forstå hvis kommunen tillater BGs utbygging som er totalt ødeleggende for 240 dekar i samme område.

Roar Lie,

hytteeier i området