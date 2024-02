Krig er å nedkjempe fiendens militære styrker. Det ikke er folkerettslig akseptabelt å tilføre sivilbefolkningen skade. Etter 7. oktober 2023 så Israel det nødvendig å gå i forsvarskrig mot Hamas. Etter cirka fire måneder er forsvarskrigen svært aktiv, og for å hevne de 1200 israelerne som ble drept og de 240 gislene som ble tatt har Israel drept 28.064 palestinere og skadet 67.611.

Tusenvis av andre er savnet og det fryktes at mange av dem ligger i ruinene av utbombede hus. Ifølge palestinske helsemyndigheter er 70 prosent av dem barn og kvinner. Det meste av Gazas beboelseshus er ødelagt og matmangelen er prekær. Sykehuspasientene må flykte for sykehusene blir bombet.

EUs utenrikssjef Josep Borrell foreslår å endre våpensalg til Israel og viser til det store antallet mennesker som blir drept i Gaza. Flere europeiske land som Tyskland og Frankrike, og selv USA som støtter Israel, har nå i sterke ordelag sier nå at Israel går for langt. Flere bør nå se at Israels krig nå er en krig mer mot sivile enn en militær krig og at cirka 20.000 barn og kvinner er ofrene og det er et alvorlig brudd på folkeretten.

Jan Henrik Jensen