Mange overgrep avdekkes først når barn sier ifra

Vis mer Illustrasjonsfoto: NTB

– Våre lokale politikere må også sørge for at kommunene i fylket vårt lager en plan for hvordan alle barn og unge skal få lære om vold og overgrep i barnehagen og på skolen, skriver regionrådgiver i Redd Barna region Sør, Maja Mendoza, i dette debattinnlegget.