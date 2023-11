Når Fædrelandsvennen på lederplass skriver at det er på tide å anerkjenne Palestina som stat, har det skjedd et stemningsskifte på Sørlandet. Avisen mener at Norge ved å anerkjenne Palestina ville gitt en håndsrekning til moderate palestinere.

Lindesnes Avis hadde et stort oppslag med tittelen: «Mange viste sympati med Palestina» etter sist lørdag. Da var torget i Mandal fylt av folk som viste solidaritet med det palestinske folket under parolen: «Stans okkupasjonen – stans folkemordet».

Israels bomberegn over Gaza de siste ukene mangler sidestykke i krigshistorien. Over 11 000 sivile er drept, nærmere halvparten er barn. De sivile har ingen steder å flykte, og okkupasjonsmakten har skrudd av vann og strøm. Til og med sykehus blir bombet.

Det ble ikke flertall på Stortinget for å anerkjenne Palestina som egen stat nå, men det er et steg i riktig retning at Stortinget slår fast at dette er noe de ønsker prinsipielt. Den sterke folkelige mobiliseringen for solidaritet med menneskene på Gaza og Palestina rundt i hele Norge, har satt spor.

138 av FNs 193 medlemsland har allerede anerkjent Palestina.

Mens den ytterliggående Israelske regjeringen fortsetter å bombe sykehus og drepe sivile på Gazastripen, øker kravet om å etterforske Israels brudd på folkeretten.

Lindesnes SV krever stans i folkemordet.

Det må umiddelbart innføres våpenhvile. Blokaden må oppheves og nødhjelp må inn. Krigen må etterforskes og straffeforfølges. Okkupasjonen må stanses, og det må opprettes en fri palestinsk stat. For Lindesnes SV

Morgan David Salminen,

sekretær