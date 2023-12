I disse juletider ønsker jeg å reflektere over noe som jeg håper vil inspirere oss alle til å spre ekstra glede og omsorg denne julen.

Som tidligere omtalt i Lindesnes avis denne måneden, gjør Asbjørn Skeie noe fantastisk ved å låne ut hytta si på Skjernøy gratis i en hel uke til sommeren. Denne hjertevarme handlingen illustrerer hva slags medmenneskelighet og sjenerøsitet som finnes og er noe som jeg tenker at vi alle kan la oss inspirere av i juletiden.

Året som har gått, har vært krevende for mange med økende strømpriser, matvarekostnader og stigende renter. Disse utfordringene gjør julen ekstra vanskelig for noen. Derfor er det viktigere enn noensinne å vise omsorg og støtte for våre naboer og medmennesker.

Frivillig innsats er på mange måter selve ryggraden i vårt samfunn, og på Sørlandet ser vi mange flotte eksempler på dette. Vi må huske på betydningen av å stå sammen og støtte hverandre, spesielt når noen sliter. Det er gjennom små handlinger at vi kan skape stor innvirkning.

Personlig har jeg valgt å bidra som grytevakt to ganger i løpet av julen for Frelsesarmeen. Selv om dette kan virke som en beskjeden innsats, tror jeg sterkt på at våre små handlinger kan ha betydelig effekt. Jeg oppfordrer deg til å finne din egen måte å bidra på. Det trenger ikke å være stort eller kostbart. En hyggelig samtale med noen som trenger det, en invitasjon til middag, eller en hjelpende hånd med dagligdagse gjøremål – alt dette kan varme hjertene til de som trenger det mest.

La oss ikke glemme at julen handler om mer enn bare gaver og overflod. Den handler om å vise omsorg og medfølelse for andre.

Sammen kan vi gjøre denne julen til en tid fylt med varme, støtte og ekte betydning. La oss skape minner for hverandre, spesielt for dem som trenger det mest. På den måten kan vi alle bidra til å skape en varm og inkluderende jul for hverandre.

Johannes Strømberg,

Kommunestyrerepresentant for Høyre