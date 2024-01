Det er innført krav om bruk av nullutslippskjøretøy ved offentlige anskaffelser for personbiler, varebiler og nå sist av regjeringen for bybusser med virkning for 2024. Kravene er innført til tross for at det er godt kjent at elektriske kjøretøy har svake vinteregenskaper.

Resultatet av denne tvangsordningen blir nå synlig med en snørik og kald vinter. Hos oss i Lindesnes kommune er de fleste bilene i hjemmesykepleien, små elbiler med kort rekkevidde. I mange kommuner sliter hjemmetjenesten med å komme hjem til helsemottakere når det er mye snø, kaldt og strømbortfall. Da har vi en utfordring, selv om de ansatte gjør så godt de kan. Det er jo slik at faller strømmen bort, så vil man heller ikke kunne lade disse bilene. Hvem tar da vare på «gamlemor» på heia?

Vi i FrP mener at det viktigste må være at offentlige transporttjenester fungerer og at helsepersonell kommer frem til de som har behov. Dette er et spørsmål om beredskap i samfunnet. Valg av kjøretøyteknologi må bestemmes lokalt og hovedhensynet må være at kjøretøyet er brukbart for det man skal bruke det til.

Derfor har Fremskrittspartiet nå fremmet forslag i Stortinget om at reglene som påtvinger anskaffelse av nullutslippskjøretøy oppheves, slik at man lokalt kan anskaffe kjøretøy som passer til bruken. Denne vinteren viser at valg av kjøretøy er viktig både for nasjonal og lokal- beredskap, så her må det tas grep.

Åse Michaelsen,

gruppeleder Lindesnes Frp