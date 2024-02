I februar 2024 ble bompengesatsene mellom Kristiansand og Mandal satt opp med 30 prosent. Årsaken var lavere trafikkgrunnlag enn forutsatt. Trafikkgrunnlaget vest for Mandal vil fremover være lavere enn øst for Mandal.

Programmet «Oppsynsmannen» på NRK1 har gjort at folk endelig har fått opp øynene for de store ødeleggelsene på natur og miljø som veiutbygging medfører. Nye Veier skal nå begynne å bygge strekningen Mandal – Lyngdal (i første omgang til Blørstadkrysset).

Tenk en gang til! Dagens prosjekt er dimensjonert for fire felt med 110 kilometer i timen. Lavere trafikkgrunnlag og større vektlegging av miljøet medfører at prosjektet må revideres. Et nedskalert prosjekt med smalere vei og lavere hastighet har bare fordeler:

Lavere investeringer gir lavere bomsatser og økt bruk

Lavere investeringer frigjør kapital som kan brukes andre steder

Mindre ødeleggelse av natur og miljø (ref. «Oppsynsmannen» på NRK1)

Mindre støy

Mindre luftforurensing

Nye Veier sier de har fått bestilling fra oppdragsgiver som er Samferdselsdepartementet, på motorvei med fartsgrense 110 km/t. Kjære Nye Veier. Tenk en gang til! Be om revidert bestilling: smal firefelts vei med fartsgrense 100 kilometer i timen! Eller hva med tre- og tofelts vei med fartsgrense 90 kilometer i timen?

Bent Johan Kjær,

grunneier