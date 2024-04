Nå koster «godt smør» 54,90 kroner - for halvkiloen! Og «butikken min» selger med tap. Og småbøndene tjener heller ikke. Og jeg som stemte på den «smørblide» i håp om at just «de små» skulle overleve. Jeg angrer! «En god latter forlenger livet», er et utsagn som har vart noen år, men at «en god latter» forlenger en politisk karriere, tror jeg neppe.

Gulla Lind