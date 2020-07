Kroppspress og sommerkroppen

Skoleferien er godt i gang og det sosiale kroppspresset er igjen på sitt høyeste. I tiden vi går inn nå, så er det ofte mye artikler om kroppspress og sommerkroppen. Det er mange psykologer og fagpersoner som uttaler seg om hvor ille det er for unge med så mye kroppspress. Jeg er enig i at kroppsfokuset er intensivt i sommerferien, men det er ikke utelukkende negativt at unge og voksne føler noe press.

Jeg mener at noe og begrenset press kan være en motivasjon for å trene mer, spise sunnere og holde seg aktiv. Vi må innrømme at overvekt er et økende problem, og mange kan slanke seg noen kilo uten at det kan regnes som overdrevent. Jeg tenker selvfølgelig ikke på dem som av helsemessige årsaker ikke kan trene, slanke seg eller være aktive. Jeg tenker på de som er friske. Er man frisk og har god helse, så er begrenset kroppspress positivt.

Jeg savner nyanser i det offentlige ordskiftet om kosthold, slanke og kroppspress. I dag så er det sosialt akseptert å spise McDonalds flere ganger i uka, og være overvektig og utrent selv om man er helt frisk. Men hvis man tar seg en snus og legger ut lettkledde bilder som viser at man trener på sosiale medier så er man usunn og et dårlig forbilde.

Jeg mener at trening, godt og variert kosthold og litt kroppspress er positivt. Det gjør at vi ved en rasjonell tilnærming til vår egen helse kan føle oss bedre og sunnere.

Vi må heller ha fokus på den gylne middelvei fremfor hysteri i den ene eller andre retningen. Det skal være positivt å trene og spise sunt, og man skal ha litt dårlig samvittighet hvis man ligger på 4 Big Mac i uka.

Det er også viktig å tenke over hvorfor man føler kroppspress, det er ikke kun sosiale medier og holdninger. Noe av grunnen til at man føler kroppspress er at man vet at utrent kropp og usunt kosthold gjør at man gjerne føler seg noe utilpass. For alle vet at med litt mer disiplin og trening så kunne man følt seg mye bedre. Så når man vet at dårlige vaner har en direkte konsekvens for at man ikke føler seg så bra som man burde, så er det kroppspress som er selvpåført. Det er naturlig å klandre seg selv når man ikke har presset seg selv til å trene og spise sunnere.

Mitt råd er å trene regelmessig, spise sunt og presse seg selv til å hele tiden bli litt bedre. Alle liker å forberede seg litt, derfor så anbefaler jeg alle å presse seg selv litt hver dag. I tillegg så vil jeg anbefale at man kartlegger og definerer hva som er ditt mål med slanking, trening, når du har det helt klart for deg og skrevet det ned, så begynn å følg utøvere eller mennesker på Instagram eller Facebook som allerede har oppnådd det målet du har satt deg. Det er motiverende, og du kan se hva som kan være i din fremtid med tilsvarende diett og trening.

Jeg er bekymret for en utvikling der man ikke utøver noe press på barn og unge til å være aktive og delta i ulike sportsaktiviteter. Nøkkelen er å la barn og unge finne hvilken aktivitet de mestrer og la de gi alt for å utvikle seg og bli bedre. Så er det selvfølgelig noen som ikke liker sport og trening, og det må vi akseptere. Jeg vil ikke at man presser de som ikke liker sport og aktivitet. Noen har andre talent og interesser, og de må ha frihet til å utforske det. For eksempel så vil jeg ha en mer tilpasset gym undervisning på skolen. Da favner man om flere og unngår at noen får fritak. Men mange liker sport, og de må vi sørge for at finner sin gren og da er konkurranse sunt og gjør deg bedre. Alle vi som har vært i militæret vet at det presset vi ble utsatt for på rekruttskolen i all hovedsak var positivt for oss. Vi kan ikke akseptere at folkehelsen svekkes, og at stadig flere innbyggere mottar passive ytelser fra NAV. Vi må bli bedre, og vi må alle forsøke å bli den beste versjonen av oss selv. Så press i moderat form er positivt, men som Kåre Willoch sa, alt med måte.

Steinar Bergstøl Andersen (FrP)

Hovedutvalgsleder for kultur, folkehelse og frivillighet

Agder Fylkeskommune