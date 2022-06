Leserinnlegg

Hva skal og bør egentlig en lokalavis inneholde?

Et hjertesukk fra en godt voksen dame som ikke behersker de digitale hjelpemidler:

Det er så vanskelig å følge med i byen når en ikke kan finne ut hverken på PC e’en eller mobilen hva som skjer av konserter, tilstelninger og andre hyggelige arrangementer.

For å ta et eksempel blant mange, kan jeg nevne konserten under korfestivalen forrige helg. Flere kor var samlet til en flott konsert i kirken under sangerstevnet. Det kunne vært så hyggelig å fått vite om denne konserten. Når man ikke behersker digitale verktøy, slik som mange eldre ikke gjør, blir det veldig vanskelig å finne ut hva som skjer. Spesielt i disse jubileumstider!

Og da er mitt hjertesukk at avisen burde jo ha et sted der de annonserer ukas arrangementer. Og alle arrangementer! Spesielt de eldre har behov for å komme seg ut og være sosiale. Mange eldre bor alene og vil jo gjerne og få med seg det som skjer i byen vår.

For mange er det «snødent» å gå glipp av arrangementer fordi man for eksempel ikke er på Facebook og andre sosiale medier.

Det burde gå an å få inn flere annonser og informasjon om hva som skjer i Mandal i lokal-avisen Lindesnes.

Anne Marie Daasvatn