Lurer du på hvorfor Israel fortsatt kriger i Gaza? Da kan du få noen oppklarende sitat her. Hamas-toppen Ghazi Hamad sa i et intervju med den libanesiske TV-kanalen LBCI: «Vi vil gjenta massakrer som den 7. oktober igjen og igjen til Israel er utslettet». Hamas-leder Moussa Abu Marzouk sier at de ikke har noe ansvar for å beskytte sin egen sivilbefolkning. De er bare flyktninger og FNs ansvar. Tunellene har de bygget for å beskytte seg selv, og de kjemper fra innsiden av tunellene.

De over 500 kilometer med tuneller under Gaza kunne lett ha huset minst halve sivilbefolkningen på Gaza ifølge oberstløytnant Gunnar Gabrielsens leserinnlegg i Aftenposten, men bare Hamas og noen av de gjenlevende gislene fra 7. oktober oppholder seg der.

Israels forsvarsminister, Yoav Gallant, meldte 16. februar til utenlandske journalister at 1468 ansatte i FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) er terrorister. Mer enn 30 av dem skal ha deltatt aktivt i 7. oktobermassakren av over 1100 personer. Ifølge Gallant kan 12 prosent av de 13.000 UNRWA-ansatte være knyttet til terrororganisasjoner i Gaza.

FN er tatt med buksene nede!

I nord trues Israel fra Libanon. Hizbollah-leder Hassan Nasralla truet 16. februar Israel, og sa: «Rakettene våre kan nå over hele Israel, også til Eilat». Samme dag drepte en terrorist to og skadet to jøder på et busstopp i Gadera sentralt i Israel.

Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, uttalte da at dette minner Israel om at hele landet er en front, og at morderne ikke bare kommer fra Gaza. Han uttalte at Israel vil fortsette å kjempe til fullstendig seier med all deres styrke, på hver front, over alt inntil sikkerhet og fred for alle innbyggere i Israel gjenopprettes.

Om du ikke forstår Israel i dag, vil du forstå Israel i morgen. Fordi den fienden Israel har måttet forsvare seg imot helt siden før opprettelsen 16. mai 1948, vil Europa og Norge måtte forsvare seg mot i morgen. Og da vil du forstå Israel, men da, litt for sent!

Eli Anne Sjølingstad